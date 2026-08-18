Sandro Alex propõe retirada das cadeias públicas de áreas centrais

Candidato ao Governo do Paraná pelo PSD defende continuidade da política de ampliação do sistema prisional

O candidato ao Governo do Paraná pelo PSD, Sandro Alex, defendeu nesta terça-feira (18) a continuidade da política de ampliação do sistema prisional adotada pelo Estado desde 2019 e assumiu o compromisso de construir mais oito unidades prisionais.

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A fala ocorreu durante encontro com representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) de Curitiba e região, a quem ele também destacou proposta do seu Plano de Governo para retirada gradativa das cadeias públicas das regiões centrais dos municípios, substituindo estruturas antigas por unidades penais regionais modernas.

“A gestão do PSD criou a Polícia Penal e construiu 10 presídios nos últimos anos para retirada de todos os presos de delegacias, que era uma mancha na segurança pública do Estado, liberando os policiais civis para investigações. Agora o nosso compromisso para os próximos quatro anos é construir mais oito unidades novas no Estado e avançar cada vez mais na política de presos trabalhando”, afirmou Sandro.

Desde 2019, foram abertas 4.674 novas vagas no sistema prisional do Paraná. Outras 3.977 estão previstas em obras e processos de contratação em andamento, totalizando 8.651 novas vagas. “E não tivemos nenhuma crise penitenciária. O Estado tem ordem, tem comando e tem uma política efetiva de ressocialização”, disse.

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O candidato também citou a presença de delegados em todas as comarcas como outro avanço da atual gestão. “Nós não tínhamos delegado de Polícia Civil em todas as comarcas. Hoje nós temos, inclusive, às vezes mais de um, mas sabemos dos desafios e vamos continuar reforçando esse efetivo em todas as regiões do Estado”, complementou.

Unidades mais modernas e substituição das cadeias públicas

Em seu Plano de Governo, Sandro Alex prevê a modernização da infraestrutura prisional e a substituição gradual das cadeias públicas por unidades penais regionais. A proposta, elaborada a partir do diálogo com o setor, incluindo os próprios Consegs, busca oferecer estruturas mais adequadas para a custódia dos presos e retirar estabelecimentos antigos de áreas centrais e de grande circulação dos municípios.

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O plano também prevê o fortalecimento da Polícia Penal e a ampliação de políticas de trabalho e qualificação profissional dos presos, com o objetivo de favorecer a reinserção social e reduzir a reincidência.

“Nosso objetivo é continuar ampliando o sistema prisional, mas também avançar na substituição dessas cadeias antigas por unidades modernas e regionais, atendendo a uma demanda que vem dos municípios e dos próprios Consegs. Segurança também é oferecer uma estrutura adequada para custodiar quem está preso e, ao mesmo tempo, garantir mais tranquilidade para quem vive nessas cidades”, afirmou.



