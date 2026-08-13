Sandro Alex intensifica agenda de campanha no interior do PR a partir desta sexta-feira

Candidato do PSD cumpre compromissos em sete cidades com presença do governador Ratinho Junior, de Rafael Greca e de lideranças da coligação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, intensifica a partir desta sexta-feira (14) a agenda no Interior do Estado com participação em eventos em sete cidades: Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Capanema, Prudentópolis e Peabiru. Os eventos envolvem encontro com lideranças e empresários e participação em festas populares.

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O governador Ratinho Junior, o candidato a vice na chapa, Rafael Greca (MDB), o candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) e outras lideranças da coligação A Mudança Continua, que reúne PSD, MDB, Republicanos, União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, Avante e Democrata, também vão participar de algumas agendas.

Em Maringá, na sexta-feira de manhã, Sandro Alex participa de um café com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM) com o prefeito, Silvio Barros, o deputado federal Ricardo Barros, deputados estaduais e outras lideranças. E seguida, haverá uma caminhada na Avenida Brasil, tradicional ponto de comércio da cidade.

Em Paranavaí, também na sexta, Sandro Alex participa de um almoço com prefeitos da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar), da celebração da implantação do curso de Medicina da Unespar na cidade e do evento Unidos e em Paz, promovido pelo PSD, no CTG Fazenda Velha Brasileira.

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No sábado, o dia começa em Maringá com o evento Unidos e em Paz no Parque de Exposições, também organizado pelo PSD e a coligação. Logo em seguida o candidato participa da Festa Nacional do Feijão Preto em Prudentópolis, que se destaca pela fabricação da maior feijoada do mundo em uma panela gigante, e da 23ª Feira do Melado, em Capanema, cidade que tem inclusive indicação geográfica para o produto.

No domingo, as agendas no Interior começam no Agro Air Show, em Campo Mourão, a partir de 12h30, seguido por um almoço na Festa do Carneiro ao Vinho em Peabiru e de uma reunião com prefeitos da Amenorte em Cianorte, um dos polos industriais da região Noroeste do Paraná.