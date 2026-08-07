Sandro Alex, Greca e Curi participam de caminhada Calçadão da XV em Curitiba

Candidato ao governo destacou que o contato direto com a população é essencial para ouvir as demandas e conhecer de perto a realidade dos paranaenses

O candidato ao Governo do Paraná pelo PSD, Sandro Alex, cumpriu agenda na manhã desta sexta-feira (7) no Calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba, ao lado do candidato a vice-governador, Rafael Greca (MDB), e do candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos). Os três percorreram um trecho de um dos principais cartões-postais da capital, onde conversaram com trabalhadores e comerciantes, visitaram estabelecimentos tradicionais da região e fizeram uma pausa para um café.

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Sandro Alex destacou que o contato direto com a população é essencial para ouvir as demandas e conhecer de perto a realidade dos paranaenses. "Estar no Calçadão da XV, um lugar que simboliza o encontro das pessoas e momentos importantes da história do Paraná e do Brasil, reforça a importância de ouvir quem vive o dia a dia das nossas cidades. É desse contato direto que surgem as melhores ideias para construir o futuro do Estado", afirmou.

Greca ressaltou o simbolismo do Calçadão da XV como espaço de convivência e encontro dos curitibanos. "Como prefeito de Curitiba por três mandatos, aprendi que a Rua XV é o coração da cidade. É um espaço de convivência, de memória e de diálogo. Caminhar por aqui é reencontrar os curitibanos e reafirmar que a boa política se faz perto das pessoas", disse.

Para Curi, a caminhada reforça a importância de manter uma agenda próxima da população em todas as regiões do Estado. "É ouvindo as pessoas, nos bairros, nas cidades e em locais como o Calçadão da XV, que construímos propostas conectadas com a realidade. Esse contato direto fortalece o compromisso de trabalhar por um Paraná cada vez mais desenvolvido", declarou.

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Um dos espaços públicos mais emblemáticos de Curitiba e do Paraná, o Calçadão da Rua XV de Novembro foi inaugurado em 1972, tornando-se a primeira via exclusiva para pedestres do Brasil. Ao longo de mais de cinco décadas, consolidou-se como símbolo da convivência urbana e da participação popular.

Entre outros eventos marcantes, foi palco do primeiro grande comício da campanha Diretas Já, em 1984, quando dezenas de milhares de pessoas se reuniram para defender a volta das eleições diretas para presidente da República, em um ato que marcou o início da mobilização nacional pelo movimento.