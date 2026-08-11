Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
REUNIÃO

Sandro Alex firma compromisso com as APAEs para continuidade dos investimentos

Candidato disse que seu Plano de Governo tem como meta ampliar e qualificar o programa Todos Iguais pela Educação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sandro Alex firma compromisso com as APAEs para continuidade dos investimentos
Autor Sandro Alex, durante evento na capital - Foto: Divulgação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, firmou nesta terça-feira (11) um compromisso com a Federação das APAEs do Estado do Paraná (FEAPAEs-PR) para a continuidade dos investimentos na educação de pessoa com deficiência (PcD) e suas famílias.

-LEIA MAIS: Veja como foi o 1º debate entre os candidatos ao governo do PR; Moro não compareceu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele assinou a Carta de Intenções que defende proteção integral, protocolos clínicos específicos no SUS, paridade técnica e pedagógica com a rede pública de ensino e fomento a programas de formação artística e esportiva que valorizem o talento das pessoas com deficiência.

Sandro Alex destacou que seu Plano de Governo contempla o compromisso com APAEs e coirmãs e que vai continuar incentivando os investimentos em todos os aspectos da vida das famílias conectadas a elas. “O trabalho desenvolvido pelo governador Ratinho Junior transformou o Paraná em referência nacional na defesa da educação especial. Nossa missão agora é preservar essas conquistas e avançar ainda mais, construindo novas soluções em conjunto com as Apaes para garantir mais inclusão e oportunidades para todos”, comentou Sandro Alex.

Ele destacou ainda que o seu Plano de Governo tem como meta ampliar e qualificar o programa Todos Iguais pela Educação e os termos de colaboração com escolas especializadas, implementar Centros de Atendimento Educacional Especializado, assegurar financiamento plurianual estável e compatível com o número de estudantes e manter investimentos em infraestrutura, alimentação, uniformes, materiais adaptados e tecnologia assistiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o Governo do Paraná destina cerca de R$ 540 milhões por ano às escolas especializadas, beneficiando aproximadamente 40 mil estudantes. Além dos recursos para custeio, o Estado garante alimentação escolar, transporte, kits escolares, equipamentos tecnológicos e investimentos em infraestrutura. O próximo passo são os uniformes, cuja iniciativa já foi defendida publicamente por Sandro Alex.

Outra ação inédita implantada na gestão do PSD no Governo do Paraná é o programa de construção de novas sedes para as Apaes, que prevê investimentos superiores a R$ 60 milhões em 26 unidades distribuídas em diferentes regiões do Estado. Algumas novas escolas já foram inauguradas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apaes educação especial inclusão políticas públicas Sandro Alex
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV