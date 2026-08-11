Sandro Alex firma compromisso com as APAEs para continuidade dos investimentos

Candidato disse que seu Plano de Governo tem como meta ampliar e qualificar o programa Todos Iguais pela Educação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, firmou nesta terça-feira (11) um compromisso com a Federação das APAEs do Estado do Paraná (FEAPAEs-PR) para a continuidade dos investimentos na educação de pessoa com deficiência (PcD) e suas famílias.

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Ele assinou a Carta de Intenções que defende proteção integral, protocolos clínicos específicos no SUS, paridade técnica e pedagógica com a rede pública de ensino e fomento a programas de formação artística e esportiva que valorizem o talento das pessoas com deficiência.

Sandro Alex destacou que seu Plano de Governo contempla o compromisso com APAEs e coirmãs e que vai continuar incentivando os investimentos em todos os aspectos da vida das famílias conectadas a elas. “O trabalho desenvolvido pelo governador Ratinho Junior transformou o Paraná em referência nacional na defesa da educação especial. Nossa missão agora é preservar essas conquistas e avançar ainda mais, construindo novas soluções em conjunto com as Apaes para garantir mais inclusão e oportunidades para todos”, comentou Sandro Alex.

Ele destacou ainda que o seu Plano de Governo tem como meta ampliar e qualificar o programa Todos Iguais pela Educação e os termos de colaboração com escolas especializadas, implementar Centros de Atendimento Educacional Especializado, assegurar financiamento plurianual estável e compatível com o número de estudantes e manter investimentos em infraestrutura, alimentação, uniformes, materiais adaptados e tecnologia assistiva.

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Atualmente, o Governo do Paraná destina cerca de R$ 540 milhões por ano às escolas especializadas, beneficiando aproximadamente 40 mil estudantes. Além dos recursos para custeio, o Estado garante alimentação escolar, transporte, kits escolares, equipamentos tecnológicos e investimentos em infraestrutura. O próximo passo são os uniformes, cuja iniciativa já foi defendida publicamente por Sandro Alex.

Outra ação inédita implantada na gestão do PSD no Governo do Paraná é o programa de construção de novas sedes para as Apaes, que prevê investimentos superiores a R$ 60 milhões em 26 unidades distribuídas em diferentes regiões do Estado. Algumas novas escolas já foram inauguradas.