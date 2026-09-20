Sandro Alex e Ratinho Junior reúnem apoiadores na Feira do Cincão e fazem carreata em Londrina

O candidato esteve em Londrina neste domingo (20). Os candidatos ao Senado Alexandre Curi e Cristina Graeml também participaram

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e o governador Ratinho Junior reuniram centenas de apoiadores neste domingo (20) na Feira do Cincão, tradicional ponto de encontro dos Cinco Conjuntos de Londrina, na Zona Norte da cidade. Os candidatos ao Senado Alexandre Curi e Cristina Graeml também participaram.

-LEIA MAIS: TSE concede liminar e suspende campanha de Deltan Dallagnol ao Senado no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sandro Alex destacou que o Paraná nunca faltou com Londrina e elencou obras realizadas ou em andamento na região, como a duplicação da Avenida Saul Elkind, a construção da Cidade Industrial, o batalhão da Polícia Militar da Zona Norte e investimentos habitacionais - apenas a cidade recebeu mais de 10 mil moradias.

“Londrina é a segunda maior cidade do Estado. Nós trabalhamos muito ao lado das lideranças locais e concluímos todos os compromissos. Mas já assumimos muito mais, como a antecipação das obras dos Contornos na nova concessão, o taxiway do aeroporto, e também quero ampliar o colégio da Polícia Militar”, afirmou Sandro Alex.

Tio Bila, uma das principais lideranças dos Cinco Conjuntos, participou da mobilização e também defendeu a continuidade do legado de Ratinho Junior. "Em time que está ganhando não se mexe. O time atual é do governador Ratinho Junior, então os Cinco Conjuntos vão com o governador Sandro Alex", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Criada em 1978, a feira livre dos Cinco Conjuntos é um espaço de convivência e comércio que atrai milhares de pessoas. Ela ocupa cerca de 16 quarteirões da Avenida Saul Elkind, a principal via da região. Ela reúne aproximadamente 500 barracas.

Logo depois da feira eles participaram de uma carreata por diversas ruas de Londrina.