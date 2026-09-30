Sandro Alex e Ratinho Júnior participam de carreata em Apucarana nesta quarta

Mobilização está marcada para as 16h30, com concentração no estacionamento do Ginásio Lagoão; candidatos também atendem à imprensa

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e o governador Ratinho Júnior participam, nesta quarta-feira (30), de uma carreata pelas ruas de Apucarana. A mobilização está prevista para começar às 16h30 e deve reunir lideranças políticas e apoiadores da campanha.

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A concentração será no estacionamento do Ginásio Lagoão, na Rua Antônio Ostrenski, na Vila São Carlos. Antes da saída da carreata, Sandro Alex e Ratinho Júnior devem atender à imprensa no local.

A agenda ocorre na reta final da campanha para as Eleições 2026. O primeiro turno está marcado para domingo (4 de outubro).

A passagem por Apucarana faz parte de uma série de mobilizações realizadas por Sandro Alex ao lado de Ratinho Júnior na região. Na semana passada, os dois participaram de carreatas em municípios do Norte do Paraná, incluindo Ibiporã, Cambé, Rolândia e Arapongas.

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Ratinho Júnior está licenciado do cargo de governador para participar da campanha de Sandro Alex. O afastamento foi anunciado em setembro e tem como objetivo permitir que o governador se dedique às agendas eleitorais.

A carreata em Apucarana está prevista para começar às 16h30, com concentração no estacionamento do Ginásio Lagoão. A organização informou a participação de lideranças e centenas de apoiadores.