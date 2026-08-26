Sandro Alex destaca média salarial recorde das mulheres no Paraná

Rendimento das mulheres do PR está acima das mulheres de Minas Gerais (R$ 2.885), terceira maior economia do Brasil, e da média nacional (R$ 3.144)

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, comemorou nesta quarta-feira (26), Dia Internacional da Igualdade Feminina, a expansão contínua dos salários das mulheres no Estado, uma das melhores políticas de independência e geração de renda que existem.

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Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNADCT) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o rendimento do trabalho principal das mulheres paranaenses alcançou R$ 3.554 no primeiro trimestre de 2026, o maior valor da série histórica.

Houve um crescimento de 1,3% em relação ao trimestre anterior (R$ 3.505) e de 10,9% em relação ao primeiro trimestre de 2025 (R$ 3.204). Esse percentual se refere ao aumento em termos reais, ou seja, variação acima da inflação.

O rendimento das mulheres do Paraná está acima das mulheres de Minas Gerais (R$ 2.885), terceira maior economia do Brasil, e da média nacional (R$ 3.144).

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“Nós apostamos em criar condições mais favoráveis para as mulheres. Com a criação da Secretaria da Mulher, temos mecanismos para financiar estruturas públicas de apoio e incentivo à formação; com o Mulher Segura, reduzimos os feminicídios e estamos trabalhando de maneira mais assertiva com mulheres com medida protetiva; com o Banco da Mulher Paranaense, oferecemos crédito subsidiado com juros baixos para incentivar o empreendedorismo; e como sociedade estamos vendo um crescimento do protagonismo feminino”, afirmou Sandro Alex.

Ele também destacou outros dados relevantes. O rendimento médio real das mulheres efetivamente recebido no trabalho principal cresceu 8,1% no Paraná no segundo trimestre de 2026, em relação ao segundo trimestre de 2025, superando todos os outros estados do Sul e Sudeste do Brasil.

Nessa base de comparação, Minas Gerais atingiu aumento de 7,3%, Santa Catarina, 3,3%, Rio Grande do Sul, 2,4%, e São Paulo 2,1%. O Brasil também cresceu menos que o Paraná, atingindo 4,1%.

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O Paraná também alcançou na gestão do PSD o maior número de mulheres no mercado de trabalho e a menor taxa de desocupação de sua história. Dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) mostram que 2,813 milhões de mulheres estavam ocupadas no segundo trimestre de 2026, crescimento de 17,6% em relação ao último indicador de 2018 (2,390 milhões), com uma taxa de desocupação de apenas 3,8% - em 2018 eram 9,3%.

Banco da Mulher e Casa da Mulher

O Plano de Governo de Sandro Alex também pretende ampliar a oferta de crédito e qualificação para mulheres. Empreendedoras paranaenses donas de pequenos negócios já receberam quase R$ 300 milhões em crédito do Banco da Mulher Paranaense. O programa foi lançado pela instituição financeira estadual em setembro de 2019 e desde então atendeu 26 mil empreendimentos. A ideia é levar essa oferta para as Casas da Mulher Paranaense.

A implementação e expansão da rede estadual de Casas da Mulher é um outro objetivo concreto. O programa foi criado na gestão de Ratinho Junior e será consolidado a partir da conclusão das 45 obras conveniadas com os municípios. A Casa da Mulher Paranaense funcionará como uma rede estadual de proteção, autonomia e prosperidade feminina, reunindo, em um mesmo espaço, orientação, acolhimento, qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo, acesso ao crédito e suporte às mulheres cuidadoras.