Sandro Alex destaca apoio ao cooperativismo e defende investimentos de infraestrutura na Ocepar

Ao receber o Caderno de Propostas do setor, ele defendeu a ampliação de crédito para o agro, espelhando política já adotada por Ratinho Junior

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, reforçou o apoio ao cooperativismo paranaense durante uma reunião com representantes do Sistema Ocepar nesta terça-feira (1º), em Curitiba. Ao receber o Caderno de Propostas do setor, ele defendeu a ampliação de crédito para o agro, espelhando política já adotada por Ratinho Junior, investimentos em infraestrutura e conexão dos produtores à rede trifásica de energia.

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“Recebi o caderno da Ocepar, que representa mais de 200 cooperativas. Nós vamos continuar avançando, descomplicando a vida de quem produz, desburocratizando processos de abertura de aviários, frigoríficos e trazendo mais agilidade, assim como fizemos no governo Ratinho Junior, avançando cada vez mais”, destacou Sandro Alex.

Ele também destacou a evolução constante para atender as demandas junto à Copel. A companhia investiu cerca de R$ 3,3 bilhões para implantação de 25 mil quilômetros de redes trifásicas no meio rural, o que garante mais estabilidade, potência para motores e resiliência contra tempestades. O desafio agora é fazer com que os produtores façam a migração para o sistema.

“Esse é o meu compromisso, conectar as propriedades ao trifásico e manter a eficiência do fornecimento para que as cooperativas continuem sendo a riqueza do Paraná”, acrescentou o candidato. “Queremos que o governo estadual possa auxiliar os produtores a se conectarem à rede trifásica, que já chegou na porteira”.

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Ele também ressaltou os investimentos realizados pelo Governo do Estado nos últimos anos, em especial na melhoria da infraestrutura rural, como a pavimentação de estradas. Também garantiu que os principais corredores logísticos do Paraná vão receber pavimento em concreto.

“Com boas parcerias e projetos vamos consolidar a pavimentação em concreto em todos os corredores das cooperativas. São quase 3 mil quilômetros de estradas rurais que estão sendo pavimentadas atualmente, com investimento de R$ 3,6 bilhões. Nosso objetivo é dar ainda mais velocidade a essa transformação no campo para que a produção chegue mais rapidamente no porto”, disse.

Sandro Alex comentou que esses investimentos vão garantir o crescimento das cooperativas paranaenses. “Sabemos que o agro é o motor da economia nacional, e o Paraná é o berço do cooperativismo, com as maiores cooperativas do País. Nossa missão é garantir que elas cresçam de forma sustentável, com incentivo e melhores condições para escoar a produção”, finalizou.

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Entre os compromissos do candidato estão o fortalecimento do Banco do Agricultor Paranaense, que nos últimos oito anos teve mais de R$ 1 bilhão em financiamentos contratados e R$ 300 milhões em subvenções para equalização de juros, e a ampliação dos FIDCs e outras formas de financiamentos do agro, incluindo os voltados à geração de energia sustentável e descarbonização.

Dados consolidados do setor mostram que, em 2024, o Paraná contava 227 cooperativas, R$ 205,6 bilhões em receita total, mais de quatro milhões de cooperados e quase 150 mil empregados.