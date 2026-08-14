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SEGURANÇA PÚBLICA

Sandro Alex defende novo concurso para PM-PR já em 2027

Candidato do PSD destacou investimentos feitos na segurança pública durante a atual gestão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sandro Alex defende novo concurso para PM-PR já em 2027
Autor Sandro Alex durante entrevista - Foto: Divulgação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, defendeu nesta sexta-feira (14) a manutenção da política de reforço e modernização das forças de segurança, com investimentos em efetivo, equipamentos, inteligência e integração com os municípios. A declaração ocorreu durante entrevista à Jovem Pan News Maringá.

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“Eu vou comprar tudo o que tiver de melhor. A nossa farda é padrão americano, a nossa pistola Glock é a melhor que tem. Temos fuzis, tasers, motos BMW, Dodge RAM nas áreas de fronteira. Temos helicópteros com câmeras térmicas que detectam movimentação noturna. Nós compramos o que é de melhor no mundo para que os policiais tenham capacidade efetiva de enfrentar a criminalidade”, afirmou.

Sandro Alex também citou os resultados alcançados nos últimos oito anos como referência para o modelo que pretende manter e ampliar. Ele lembrou que os investimentos anuais na segurança pública passaram de R$ 2 bilhões para R$ 8 bilhões no período, enquanto os índices de criminalidade chegaram aos menores patamares das últimas duas décadas.

“Nós avançamos bastante. Os índices de criminalidade são os menores dos últimos 20 anos. E se pegar o recorte histórico temos a menor taxa de homicídios em todos esses anuários de segurança desde 2018. Agora, isso significa que está tudo perfeito? Não. A missão é todo dia e nós vamos continuar ampliando os investimentos. Com a continuidade desse modelo temos resposta”, comentou.

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Sandro destacou o reforço do efetivo realizado durante a gestão Ratinho Junior. Ele citou a contratação de 8 mil novos profissionais para todas as regiões do Paraná, enquanto outros 2 mil estão em fase de formação. Nos últimos anos foi criada a Polícia Pena, novos comandos regionais para o Corpo de Bombeiros e novas sedes regionalizadas para a Polícia Científica.

“Nós vamos continuar aumentando esse efetivo, inclusive com um novo concurso para a contração de novos policiais já em 2027, além da compra de viaturas, aeronaves, armas e de tudo mais que for necessário para dar melhores condições de trabalho aos nossos policiais”, acrescentou.

Ele também citou o programa Olho Vivo, que utiliza câmeras e inteligência para apoiar as operações policiais. Segundo o candidato do PSD, a ferramenta contribuiu para a solução de cerca de 800 crimes em apenas seis meses. O plano prevê ainda a ampliação do Projeto Falcão, garantindo a continuidade da modernização das aeronaves utilizadas em operações aéreas da segurança pública e a intensificação do uso de drones integrados aos sistemas de inteligência.

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Apoio às Guardas Municipais

Sandro Alex também esclareceu que o Estado trabalha para prestar suporte financeiro às Guardas Municipais. A medida está prevista Lei Estadual nº 23.191, sancionada pelo governador Ratinho Junior maio deste ano. Ela estabelece mecanismos de cooperação entre o Estado e os municípios para o fortalecimento das Guardas Municipais, incluindo a possibilidade de transferência de bens e equipamentos por meio de convênios.

A integração com as estruturas municipais também está prevista no Plano de Governo de Sandro para a segurança pública por meio do programa Território Seguro. “Com isso, vamos ampliar ainda mais a presença preventiva das forças de segurança em bairros, áreas rurais, rodovias, fronteiras e divisas”, defendeu o candidato do PSD.

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