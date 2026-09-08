Sandro Alex defende ampliação do atendimento aos idosos no Paraná

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, disse nesta terça-feira (8) em visita ao Centro de Amparo Jesus Maria José, em São José dos Pinhais, que tem entre suas metas ampliar os programas de atendimento aos idosos.

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Ele citou a criação da Agência do Cuidado, intensificando o financiamento da Bolsa Cuidador de Idosos, as 120 Clínicas de Fisioterapia, a continuidade da construção de Condomínios dos Idosos e a implementação de Centros-Dia nas cidades.

O Cajema de São José dos Pinhais atende quase 100 idosos e tem 113 funcionários em todos os turnos. O centro conta com atividades musicais e terapêuticas, exemplos que Sandro Alex quer levar para os Centros-Dia em parceria com as prefeituras.

“Temos bons exemplos de atendimento no Paraná, como esse centro em São José dos Pinhais. Nós teremos mais idosos do que crianças no Estado muito em breve. Por isso nosso programa eleitoral inclusive começou falando do atendimento aos idosos. Queremos ter uma rede de suporte”, disse. A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, também participou do encontro.

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“E com a Agência do Cuidado vamos ampliar o Bolsa Cuidador e permitir que mais pessoas das próprias famílias possam cuidar dos idosos com ajuda e remuneração do Estado. Esse projeto-piloto foi implementado na gestão de Ratinho Junior e queremos dar andamento”, acrescentou o candidato do PSD.

Ele ainda lembrou que o Paraná é o único do Brasil com o título de Amigo da Pessoa Idosa. O Estado faz parte da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Bolsa Cuidador

Familiares que cuidam de pessoas idosas no Paraná podem solicitar o auxílio financeiro do projeto Bolsa Cuidador, iniciativa do Governo do Estado que prevê pagamento mensal de R$ 810,50, valor equivalente a meio salário mínimo nacional. A ação já está em execução inicial em 20 municípios e será ampliada a partir de 2027.

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Para participar, a pessoa cuidadora precisa ter 18 anos ou mais, morar na mesma residência da pessoa idosa, manter o cadastro atualizado no CadÚnico e ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Já a pessoa idosa deve comprovar fragilidade clínico-funcional, estar cadastrada no CadÚnico e não pode estar institucionalizada, como em abrigo ou casa de repouso.

O Estado também está trabalhando no Cadastro do Cuidador Paranaense. A ferramenta está mapeando quem são as pessoas que exercem o cuidado no Estado, permitindo a criação de um banco de dados oficial que subsidiará políticas públicas e ampliará o alcance de programas como a Bolsa Cuidador Familiar.

Agência do Cuidado

A Agência do Cuidado vai unificar as políticas e o plano estadual do cuidado, também fruto da aprovação da lei que instituiu a Política Nacional de Cuidados. A ideia é criar uma estrutura vinculada à Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa para fortalecer o atendimento humanizado e eficiente, com intuito de cuidar das pessoas, fortalecer as famílias e preparar as cidades.