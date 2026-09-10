Sandro Alex defende ampliação da Tabela SUS Paraná para cirurgias

A ampliação da rede hospitalar, a valorização dos profissionais e o aumento dos aportes para complementação da Tabela SUS estão entre as prioridades de Sandro Alex (PSD) para dar continuidade aos avanços da saúde pública no Paraná, que é a mais bem avaliada do Brasil segundo pesquisas recentes. As propostas foram apresentadas nesta quarta-feira (10), em Curitiba, durante encontro com a diretoria da Associação Médica do Paraná (AMP).

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Na reunião, Sandro recebeu uma carta da entidade com contribuições para o próximo ciclo de governo e destacou que grande parte das sugestões já está em execução pelo Governo do Estado. “Nós vamos continuar trabalhando na descentralização, na valorização dos profissionais, na atualização da Tabela SUS e em todo o trabalho que faz do Paraná uma excelência na saúde pública”, afirmou.

Durante o encontro, Sandro mencionou a expansão da estrutura pública de saúde promovida nos últimos anos pelo Governo Ratinho Junior e garantiu que dará continuidade à ampliação da oferta de serviços.

Ele citou os hospitais em construção na Região Metropolitana de Curitiba, a entrega dos hospitais de Pinhais e Rio Branco do Sul e as obras dos hospitais de São José dos Pinhais e Colombo, além de novos projetos apoiados pelo Estado, como o HCZinho, o Pequeno Príncipe Norte e o Hospital Bairro Novo, em Curitiba.

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A expansão da rede, segundo ele, permitirá aumentar a oferta de cirurgias e de atendimentos de média e alta complexidade em diferentes regiões, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes para os grandes centros.

“Vamos continuar investindo pesado na construção, ampliação e reforma de hospitais, mas também nas Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios Médicos de Especialidades, Pronto Atendimento Municipais e Clínicas de Fisioterapia, para que a população tenha uma estrutura de atendimento completa perto de casa”, disse.

Ele reforçou ainda que o Paraná tem a saúde pública mais bem avaliada do Brasil na última rodada da Quaest.

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Novos reajustes do Opera Paraná

Outro compromisso é avançar na atualização dos valores pagos pelos procedimentos de saúde por meio do programa Opera Paraná, que desde a sua criação permitiu ao Estado dobrar o número de cirurgias eletivas. Sandro afirmou que a iniciativa terá continuidade e receberá novos reajustes de remuneração da Tabela SUS no Paraná.

O programa já apresenta resultados expressivos. Em 2025, o Paraná realizou 786.107 cirurgias eletivas, o maior volume da série histórica e 61% superior ao registrado em 2022, primeiro ano do Opera Paraná. Entre janeiro e abril de 2026, foram mais 253.827 procedimentos. No primeiro quadrimestre deste ano, a fila de cirurgias eletivas caiu 44%, superando a meta estabelecida pelo Estado para o período.

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Ele lembrou que a tabela nacional do SUS é definida pelo Governo Federal e está defasada, mas que a gestão estadual já complementa os valores para garantir a realização dos procedimentos. Segundo o candidato, o Paraná já paga valores acima da tabela nacional em diversos casos, como hospitais com porta aberta para urgências e emergências e maternidades de alto risco, e hoje chega a praticar valores próximos aos de planos privados de saúde para enfermaria.

“O Opera Paraná vai continuar avançando. Nós vamos buscar uma complementação ainda mais robusta da tabela, mas sem tirar dinheiro de outras áreas como a educação, como propôs um de nossos adversários ao tentar importar modelos de outros estados”, afirmou.