Sandro Alex comemora acordo para conclusão do Contorno de Arapongas

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, comemorou a homologação, nesta semana, de um novo acordo que permite a retomada do processo para conclusão do Contorno de Arapongas, na BR-369. São dez quilômetros de extensão e seis viadutos, uma obra fundamental para a expansão da cidade.

-LEIA MAIS: Sandro Alex traça meta de R$ 1 trilhão para o PIB do Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O entendimento, firmado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Ministério Público Federal (MPF) e a concessionária Viapar, do antigo Anel de Integração, soluciona os entraves que mantinham a obra paralisada. A empresa será responsável pela elaboração dos projetos e pela execução da obra de R$ 270 milhões.

Sandro Alex disse que a participação do time que comandou na Secretaria de Infraestrutura e Logística nas negociações foi fundamental para destravar o empreendimento, previsto no antigo contrato de concessão. Quando esteve à frente da pasta, ele participou diretamente das tratativas para viabilizar a obra.

O candidato do PSD também destacou que esse é mais um exemplo de que o time de Ratinho Junior trabalhou desde 2019 para recuperar as obras prometidas que não tinham sido executadas. O Anel de Integração acabou em novembro de 2021 em meio a escândalos de corrupção e ineficiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando chegamos ao Governo do Estado havia essa mancha dos contratos mal executados do Anel de Integração e que fizemos questão de resolver. Foi o nosso time que organizou os acordos de leniência que tiraram do papel o Trevo Cataratas em Cascavel, terceiras faixas na BR-277, novos viadutos em Campos Largo, a duplicação da PR-445 em Londrina, o Contorno de Jandaia do Sul, o Viaduto de Piraí do Sul, e a duplicação do acesso ao aeroporto e melhorias de trechos urbanos em Ponta Grossa”, disse Sandro Alex.

“Tínhamos um desafio de resgatar essas obras que as concessionárias não fizeram. E fizemos. O Contorno de Arapongas é mais uma obra que a gestão Ratinho Junior recupera dos contratos do passado. Mas esse capítulo ruim do Paraná acabou. Agora as concessões têm dispositivos contratuais que exigem as obras ou a cobrança fica travada. É isso que vai propulsionar o desenvolvimento do Estado. É um compromisso com a população e que estamos cumprindo”, complementou.

No caso de Arapongas, a retirada do tráfego pesado do perímetro urbano deve reduzir conflitos entre veículos de carga e o trânsito local, contribuindo para mais segurança, melhor fluidez e menor tempo de deslocamento. Para Sandro, o contorno também terá impacto direto na logística dos municípios do entorno, fortalecendo a circulação de cargas e a atividade econômica regional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma obra que melhora a vida de quem mora em Arapongas e, ao mesmo tempo, dá mais eficiência ao transporte de cargas, com impacto direto nos custos do agronegócio e das indústrias paranaenses. O Paraná precisa continuar avançando em infraestrutura, e o Governo deve estar ativo, em diálogo com todos os órgãos e setores envolvidos, para garantir que nenhuma obra importante pare por questões burocráticas ou por falta de articulação política”, defendeu.

AGENDA NO NORTE DO PARANÁ

Sandro Alex cumpre agendas de campanha na região Norte do Estado nesta sexta-feira (21), com encontros com lideranças políticas e apoiadores dos partidos que formam a coligação de apoio à sua candidatura. Ele participa de eventos em Londrina, Cambé e Arapongas.

A primeira agenda será em Londrina, a partir das 16 horas, onde ele deve participar de uma caminhada na região Central para falar com apoiadores e comerciantes. Em seguida, em Cambé, a partir das 18h30, ele participa do evento de lançamento da campanha da deputada federal Luísa Canziani (União Brasil). O encontro reúne lideranças e apoiadores da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, Sandro Alex segue para Arapongas, onde participa, a partir das 20h30, de evento do candidato a deputado estadual Sérgio Onofre (PSD). Ex-prefeito de Arapongas por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024, Onofre também já presidiu a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), entidade que reúne os 399 municípios do Estado.

Os encontros reforçam a articulação com lideranças municipais e representantes dos partidos que integram a aliança em torno da candidatura ao Governo do Estado. Com nove legendas, a coligação liderada por Sandro tem o apoio de 75% das prefeituras paranaenses.