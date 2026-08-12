Sandro Alex apresenta Plano de Governo com foco no desenvolvimento econômico

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, protocolou nesta quarta-feira (12) seu Plano de Governo para 2027-2030. O documento remetido à Justiça Eleitoral estabelece como principal horizonte econômico preparar as bases do Paraná para alcançar a terceira maior economia do Brasil, a partir da continuidade, ampliação e aperfeiçoamento de políticas públicas que contribuíram para os avanços registrados pelo Estado nos últimos oito anos.

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A ideia é combinar produtividade, industrialização, inovação, infraestrutura, qualificação profissional e atração de investimentos, em uma estratégia que já permitiu ao Paraná alcançar o maior PIB da história na gestão de Ratinho Junior.

“Entendemos a importância de investir com planejamento para garantir um crescimento eficiente e sustentável. Os investimentos em infraestrutura podem ajudar o Paraná a se tornar a terceira economia do País, e estamos convictos disso”, defendeu Sandro Alex.

Com 274 páginas, o plano propõe evoluir o modelo de gestão implantado no Paraná nos últimos anos, preservando políticas que apresentaram resultados e acrescentando novas estratégias. O documento define como princípio a “continuidade responsável”: preservar o que funciona, aperfeiçoar o que pode ser melhorado e preparar o Estado para novas transformações.

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Depois de ultrapassar o Rio Grande do Sul e alcançar a 4ª posição entre as maiores economias estaduais, a meta de superar Minas Gerais é tratada como um projeto de longo prazo, acompanhado por indicadores como renda, produtividade, empregos e desenvolvimento regional.

“Queremos construir pontes, consolidar parcerias e ampliar programas que gerem novos negócios em todas as cidades. Com o ritmo de investimentos já implantado por Ratinho Junior e as propostas que apresentamos para ampliar isso nos próximos anos, acreditamos que o Paraná pode alcançar voos ainda mais altos”, argumentou o candidato.

A elaboração reuniu contribuições de especialistas, gestores públicos, representantes do setor produtivo, universidades, organizações da sociedade civil e cidadãos. A estrutura foi organizada em cinco grandes compromissos, as chamadas Cinco Pontes: Cuidado, Prosperidade, Confiança Legado e Transformação. O plano também incorpora propostas da equipe de Rafael Greca (MDB), que passou a integrar o projeto como candidato a vice-governador, em áreas como inovação, sustentabilidade, desenvolvimento urbano, cooperativismo e ciência.

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Fortalecimento do agronegócio

Entre as propostas econômicas está o Paraná Financia o Futuro, que deverá integrar crédito, garantias, fundos, mercado de capitais, recursos públicos e investimentos privados para apoiar empresas, cooperativas, produtores, startups e municípios. O plano prevê ampliar fundos garantidores, FIDC e Fiagro e estruturar novos fundos de investimento para cadeias produtivas estratégicas.

Para o agronegócio, a estratégia inclui crédito, assistência técnica, inovação, agregação de valor, agroindustrialização e fortalecimento do cooperativismo. Para o agronegócio, a estratégia inclui crédito, assistência técnica, inovação, agregação de valor, agroindustrialização e fortalecimento do cooperativismo.

“O agronegócio paranaense sempre foi um dos grandes ativos do Estado e hoje vive um dos melhores momentos da história. Nosso objetivo é garantir que o setor continue ganhando competitividade com mais investimentos em infraestrutura, crédito rural, segurança energética e inovação”, pontuou Sandro.

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Educação em transformação e investimentos na saúde

No plano, Sandro Alex também defende o acompanhamento mais próximo da trajetória dos estudantes para que o Paraná continue sendo líder nacional em educação. “Uma base escolar frágil compromete todo o futuro do aluno”, justificou o pré-candidato. Para isso, o plano prevê reunir dados de aprendizagem, avaliações, frequência, abandono e trajetória escolar para orientar ações de reforço e recomposição da aprendizagem.

O documento também prevê, entre outras medidas para a área, a implantação gradual de Escolas Bilíngues e a ampliação do Ganhando o Mundo, que já beneficiou 5,5 mil estudantes, com novas modalidades voltadas a estudantes de alto desempenho científico, tecnológico e esportivo, como o Ganhando o Mundo Nasa.

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Na saúde, o plano prevê ampliar a regionalização da assistência e aproximar serviços de média e alta complexidade da população, fortalecendo hospitais regionais e filantrópicos e ampliando leitos e equipamentos. “Vamos manter a política de regionalização dos atendimentos, fazendo com que os atendimentos médicos, do básico aos mais complexos, estejam cada vez mais perto da casa das pessoas. É uma proposta porta aberta, de atender todos”, garantiu Sandro Alex.

Uma das propostas nessa linha é a criação de uma unidade hospitalar de trauma em Foz do Iguaçu, com aproximadamente 200 leitos e 30 leitos de UTI, para atendimento de urgência, emergência e alta complexidade ortopédica e vascular à população da região de fronteira e ao fluxo turístico. O plano também prevê ampliar a cobertura de atendimento aeromédico para urgências e emergências no Estado.

Uma infraestrutura cada vez melhor

E para continuar os investimentos em infraestrutura, uma das principais marcas da gestão do PSD, Sandro Alex propõe pelo mais 300 quilômetros de rodovias de concreto e obras em diversas regiões, como a pavimentação da PR-535, entre Cândido de Abreu e Rio Branco do Ivaí, a duplicação da PR-151 (Acesso Norte de Ponta Grossa), a pavimentação da PR-553, entre Mamborê e Luiziana, a ampliação da capacidade da PRC-158, em Vitorino (Divisa PR/SC), e a pavimentação da PR-092, entre Cerro Azul e Doutor Ulysses, entre outras.

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Ainda nessa área, Sandro Alex propõe enfrentar novos desafios logísticos, assim como a Ponte de Guaratuba. Entre eles está a contratação dos estudos ambientais da nova ponte entre o Mato Grosso do Sul (Taquarussu) e Paraná (Porto São José) e da BR-101 Paraná, obras que o governo federal não têm como prioridade e que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado.