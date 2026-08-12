Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
SUCESSÃO ESTADUAL

Sandro Alex apresenta Plano de Governo com foco no desenvolvimento econômico

Documento foca na "continuidade responsável" da gestão Ratinho Junior e inclui propostas de inovação e sustentabilidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sandro Alex apresenta Plano de Governo com foco no desenvolvimento econômico
Autor Greca e Sandro Alex - Foto: Divulgação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, protocolou nesta quarta-feira (12) seu Plano de Governo para 2027-2030. O documento remetido à Justiça Eleitoral estabelece como principal horizonte econômico preparar as bases do Paraná para alcançar a terceira maior economia do Brasil, a partir da continuidade, ampliação e aperfeiçoamento de políticas públicas que contribuíram para os avanços registrados pelo Estado nos últimos oito anos.

-LEIA MAIS: Sandro Alex firma compromisso com as APAEs para continuidade dos investimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ideia é combinar produtividade, industrialização, inovação, infraestrutura, qualificação profissional e atração de investimentos, em uma estratégia que já permitiu ao Paraná alcançar o maior PIB da história na gestão de Ratinho Junior.

“Entendemos a importância de investir com planejamento para garantir um crescimento eficiente e sustentável. Os investimentos em infraestrutura podem ajudar o Paraná a se tornar a terceira economia do País, e estamos convictos disso”, defendeu Sandro Alex.

Com 274 páginas, o plano propõe evoluir o modelo de gestão implantado no Paraná nos últimos anos, preservando políticas que apresentaram resultados e acrescentando novas estratégias. O documento define como princípio a “continuidade responsável”: preservar o que funciona, aperfeiçoar o que pode ser melhorado e preparar o Estado para novas transformações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de ultrapassar o Rio Grande do Sul e alcançar a 4ª posição entre as maiores economias estaduais, a meta de superar Minas Gerais é tratada como um projeto de longo prazo, acompanhado por indicadores como renda, produtividade, empregos e desenvolvimento regional.

“Queremos construir pontes, consolidar parcerias e ampliar programas que gerem novos negócios em todas as cidades. Com o ritmo de investimentos já implantado por Ratinho Junior e as propostas que apresentamos para ampliar isso nos próximos anos, acreditamos que o Paraná pode alcançar voos ainda mais altos”, argumentou o candidato.

A elaboração reuniu contribuições de especialistas, gestores públicos, representantes do setor produtivo, universidades, organizações da sociedade civil e cidadãos. A estrutura foi organizada em cinco grandes compromissos, as chamadas Cinco Pontes: Cuidado, Prosperidade, Confiança Legado e Transformação. O plano também incorpora propostas da equipe de Rafael Greca (MDB), que passou a integrar o projeto como candidato a vice-governador, em áreas como inovação, sustentabilidade, desenvolvimento urbano, cooperativismo e ciência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fortalecimento do agronegócio

Entre as propostas econômicas está o Paraná Financia o Futuro, que deverá integrar crédito, garantias, fundos, mercado de capitais, recursos públicos e investimentos privados para apoiar empresas, cooperativas, produtores, startups e municípios. O plano prevê ampliar fundos garantidores, FIDC e Fiagro e estruturar novos fundos de investimento para cadeias produtivas estratégicas.

Para o agronegócio, a estratégia inclui crédito, assistência técnica, inovação, agregação de valor, agroindustrialização e fortalecimento do cooperativismo. Para o agronegócio, a estratégia inclui crédito, assistência técnica, inovação, agregação de valor, agroindustrialização e fortalecimento do cooperativismo.

“O agronegócio paranaense sempre foi um dos grandes ativos do Estado e hoje vive um dos melhores momentos da história. Nosso objetivo é garantir que o setor continue ganhando competitividade com mais investimentos em infraestrutura, crédito rural, segurança energética e inovação”, pontuou Sandro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Educação em transformação e investimentos na saúde

No plano, Sandro Alex também defende o acompanhamento mais próximo da trajetória dos estudantes para que o Paraná continue sendo líder nacional em educação. “Uma base escolar frágil compromete todo o futuro do aluno”, justificou o pré-candidato. Para isso, o plano prevê reunir dados de aprendizagem, avaliações, frequência, abandono e trajetória escolar para orientar ações de reforço e recomposição da aprendizagem.

O documento também prevê, entre outras medidas para a área, a implantação gradual de Escolas Bilíngues e a ampliação do Ganhando o Mundo, que já beneficiou 5,5 mil estudantes, com novas modalidades voltadas a estudantes de alto desempenho científico, tecnológico e esportivo, como o Ganhando o Mundo Nasa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na saúde, o plano prevê ampliar a regionalização da assistência e aproximar serviços de média e alta complexidade da população, fortalecendo hospitais regionais e filantrópicos e ampliando leitos e equipamentos. “Vamos manter a política de regionalização dos atendimentos, fazendo com que os atendimentos médicos, do básico aos mais complexos, estejam cada vez mais perto da casa das pessoas. É uma proposta porta aberta, de atender todos”, garantiu Sandro Alex.

Uma das propostas nessa linha é a criação de uma unidade hospitalar de trauma em Foz do Iguaçu, com aproximadamente 200 leitos e 30 leitos de UTI, para atendimento de urgência, emergência e alta complexidade ortopédica e vascular à população da região de fronteira e ao fluxo turístico. O plano também prevê ampliar a cobertura de atendimento aeromédico para urgências e emergências no Estado.

Uma infraestrutura cada vez melhor

E para continuar os investimentos em infraestrutura, uma das principais marcas da gestão do PSD, Sandro Alex propõe pelo mais 300 quilômetros de rodovias de concreto e obras em diversas regiões, como a pavimentação da PR-535, entre Cândido de Abreu e Rio Branco do Ivaí, a duplicação da PR-151 (Acesso Norte de Ponta Grossa), a pavimentação da PR-553, entre Mamborê e Luiziana, a ampliação da capacidade da PRC-158, em Vitorino (Divisa PR/SC), e a pavimentação da PR-092, entre Cerro Azul e Doutor Ulysses, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda nessa área, Sandro Alex propõe enfrentar novos desafios logísticos, assim como a Ponte de Guaratuba. Entre eles está a contratação dos estudos ambientais da nova ponte entre o Mato Grosso do Sul (Taquarussu) e Paraná (Porto São José) e da BR-101 Paraná, obras que o governo federal não têm como prioridade e que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Desenvolvimento ecônomico EDUCAÇÃO Governo do Paraná infraestrutura plano de governo Sandro Alex SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV