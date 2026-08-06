Saiba quem são os oito candidatos ao governo do PR nestas eleições

Partidos e federações concluíram a etapa de definições partidárias e agora devem submeter as chapas à análise da Justiça Eleitoral

Com o fim do prazo para as convenções partidárias na última terça-feira (5), o Governo do Estado tem oito nomes na disputa de outubro. No Senado, são novo concorrentes. Os partidos, federações e coligações têm até o dia 15 de agosto para apresentar os pedidos de registro de todas as candidaturas à Justiça Eleitoral.

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O atual grupo governista aposta em Sandro Alex (PSD). O ex-secretário de Infraestrutura é o nome apoiado pelo governador Ratinho Junior e tem como vice o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB).

Pela oposição de centro-direita, concorre o senador Sergio Moro (PL), que formou chapa com o empresário Edson Vasconcelos e reúne o apoio de legendas como Novo e Democracia Cristã. Já no campo progressista, o deputado estadual Requião Filho (PDT) lidera uma coligação que inclui o PT e federações de esquerda, tendo como vice o ex-deputado estadual Michele Caputo (Solidariedade).

O recém-criado partido Missão, ligado ao MBL, lançou o advogado Luiz França, com o jornalista João Adolfo na vice. Pelo Mobiliza, o candidato é o advogado criminalista Alexandre Salomão, ao lado da vice Daiana Criminácio. A esquerda também marcou presença com três candidaturas, compostas pelo professor de matemática Samuel de Mattos (PSTU), que faz chapa com Helena Figueiredo; pela produtora cultural Tayná Miessa (UP), que tem Willian Araki como vice; e pelo mecânico Adriano Teixeira (PCO), acompanhado de José Carlos Telles na disputa.

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SENADO

Além do Executivo, a renovação de duas cadeiras no Senado pelo Paraná gerou intensa movimentação, resultando na homologação de nove candidaturas. Os nomes definidos para o pleito são Alexandre Curi (Republicanos), Cristina Graeml (PSD), Filipe Barros (PL), Dr. Rosinha (PT), Gleisi Hoffmann (PT), Karen Guerreiro (Missão), Joaquim Maciel (UP), Alex Sandro (Mobiliza) e Deltan Dallagnol (Novo).

O cenário de Dallagnol, no entanto, é o que deve enfrentar os maiores entraves jurídicos nas próximas semanas, uma vez que o ex-procurador enfrenta pedidos de impugnação.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO PARANÁ?

Adriano Teixeira (PCO)

Com 35 anos de idade, é formado em História e trabalha como mecânico funileiro. Tem como candidato a vice José Carlos Telles (PCO).

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Alexandre Salomão (Mobiliza)

É advogado criminalista e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Paraná. Tem Daiana Criminácio como candidata a vice-governadora.

Luiz França (Missão)

É advogado, economista e integra o Movimento Brasil Livre (MBL). Seu vice é o jornalista João Adolfo.

Requião Filho (PDT)

É deputado estadual e filho do ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Seu vice é o ex-deputado estadual Michele Caputo (Solidariedade).

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Samuel de Mattos (PSTU)

É professor de matemática do Colégio Estadual do Paraná (CEP), em Curitiba. Tem 36 anos de idade e tem Helena Figueiredo (PSTU) como candidata a vice-governadora.

Sandro Alex (PSD)

É advogado e ex-deputado federal. Foi secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná do governo Ratinho Junior (PSD). Temo como vice o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB).

Sergio Moro (PL)

Sergio Moro tem como vice o empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), Edson Vasconcelos (PL). O candidato tem ainda o apoio dos partidos Novo, Podemos e Democracia Cristã.

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Tayná Miessa (UP)

Com 30 anos de idade, é formada em Produção Cultural pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Terá Willian Araki como candidato a vice.