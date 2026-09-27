Saiba como baixar e configurar o e-Título para utilizar no dia das Eleições 2026

A uma semana do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para o dia 4 de outubro, os eleitores já podem organizar a documentação necessária para o dia da votação. Entre as opções disponíveis está o e-Título, aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral que funciona como via digital do título eleitoral. Embora a ferramenta facilite a localização da seção e o acesso aos dados cadastrais, a apresentação de um documento oficial com foto aos mesários segue obrigatória.

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O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas oficiais Google Play Store (para celulares Android) e App Store (para dispositivos iOS) sob a denominação "e-Título – Justiça Eleitoral Brasileira". Para realizar o primeiro acesso, o cidadão precisa preencher informações como nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título de eleitor e nome dos pais. O sistema também solicita o fornecimento de respostas a perguntas de segurança e pode exigir validação por biometria facial pela câmera frontal do aparelho.

A Justiça Eleitoral alerta que as informações fornecidas no cadastro devem corresponder com precisão aos dados registrados no último atendimento cartorário. Eventuais inconsistências de digitação ou divergências cadastrais bloqueiam a validação do documento digital no aplicativo. Para os eleitores que possuem biometria cadastrada com foto no sistema, a versão digital do e-Título é aceita como documento oficial de identificação nos locais de votação.

Quem preferir utilizar outros meios de identificação pode apresentar documentos físicos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Documentos oficiais com prazo de validade vencido também continuam aceitos pelos mesários para a confirmação de identidade.

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Além dos documentos de identificação, a recomendação é levar os números dos candidatos anotados em papel. A Justiça Eleitoral proíbe o uso de aparelhos celulares ou consultas digitais na cabine de votação. Nas eleições deste ano, os cidadãos escolherão representantes para os cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.