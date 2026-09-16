Rozenilda Buchhorn defende fiscalização de recursos e mais investimentos nos municípios

Candidata a deputada estadual pelo PDT também propõe ações para saúde da mulher, qualificação nos bairros e fortalecimento das cidades menores







A engenheira civil Rozenilda Buchhorn, candidata a deputada estadual pelo PDT, afirmou durante sabatina do TNOnline que decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa diante do que considera promessas não cumpridas e oportunidades perdidas pela região.

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“O que me motivou foi que nós estamos sofrendo muito com muitas promessas que não estão sendo cumpridas. E eu destaco que nós estamos perdendo muito, a nossa região está perdendo muito”, afirmou.

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Entre as principais bandeiras, Rozenilda citou a melhor distribuição dos recursos públicos, especialmente os provenientes dos impostos, com investimentos em saúde, infraestrutura e municípios de menor porte.

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“Esses impostos têm que ser bem distribuídos, tanto na saúde, na infraestrutura, nas cidades. Não estou falando só nas grandes cidades, mas também estou defendendo uma bandeira que é as cidades menores”, disse.

Na saúde, a candidata criticou a falta de itens básicos nos postos e citou uma experiência pessoal ao utilizar o SUS. Segundo ela, durante a realização de exames, não havia sequer frasco para coleta de urina. “Chegou num momento crítico que não tinha o frasco para fazer o exame de urina. Isso daí realmente não dá mais para ficar esperando promessas que vai mudar, que vai resolver”, relatou.

Rozenilda também defendeu a fiscalização da aplicação das verbas destinadas aos municípios. “Eu vou estar fiscalizando. Não é só falar assim, eu vou destinar 1 milhão para a saúde. Não. Eu vou destinar e, ao mesmo tempo, eu quero saber se esse recurso está sendo bem efetivo para a população”, afirmou.

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Mulheres e qualificação

Entre as propostas para as mulheres, a candidata destacou o combate à violência e a defesa de leis mais rígidas. Ela também quer ampliar a oferta de exames pelo SUS para mulheres com mais de 40 anos. “A minha bandeira principal é a violência contra a mulher. A gente precisa ter umas leis mais fortes, mais rígidas. A gente precisa dar o apoio a essas mulheres também”, disse.

Outra proposta é levar cursos de qualificação profissional aos bairros, facilitando o acesso de trabalhadores que não têm tempo ou condições de se deslocar até o centro.

Na educação, Rozenilda destacou o potencial esportivo de Apucarana e defendeu a instalação de uma faculdade de esportes no município. “Eu como eleita, eu vou trazer essa bandeira para que traga para dentro de Apucarana uma faculdade de esportes”, afirmou.

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Desenvolvimento regional

Criada em Novo Itacolomi, a candidata também defendeu mais investimentos nos municípios pequenos e a atração de empresas para aproveitar os potenciais econômicos de cada cidade.

“A gente precisa trazer mais empresas para essas cidades menores e buscar realmente o que há de melhor dentro delas”, declarou.

Para Rozenilda, a geração de oportunidades e a qualificação profissional podem ajudar a evitar que jovens deixem suas cidades de origem. “Eu quero o apoio de todos para que possamos reerguer novamente uma bandeira de progresso para a nossa região e mais oportunidades a todos”, concluiu.

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Foto: Adry Freitas/ Foto: Adry Freitas/







