Rogério Carboni foca em verbas e defende continuidade de projetos no PR





O candidato a deputado federal e ex-secretário do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carboni (MDB), afirmou na manhã desta quarta-feira (19) que sua principal prioridade em Brasília será desburocratizar o repasse de verbas da União para os municípios paranaenses. Disputando um cargo eletivo pela primeira vez, Carboni concedeu entrevista ao TNOnline, em Apucarana, onde avaliou sua passagem pelo Executivo estadual e projetou ações voltadas para a integração entre assistência social e empregabilidade na região do Vale do Ivaí.



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O foco central de sua plataforma é garantir que os impostos arrecadados no estado retornem em forma de investimentos estruturais e sociais. Segundo Carboni, há bilhões de reais retidos na capital federal devido a disputas políticas improdutivas que prejudicam diretamente o agronegócio, as rodovias e os cidadãos. "Eu quero levar a minha experiência como gestor público, como advogado, para Brasília para destravar a execução desses recursos", explicou o candidato, ressaltando a necessidade de uma atuação legislativa baseada em articulação e resultados.





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Rogério Carboni, candidato a deputado federal pelo MDB - Foto: Adry Freitas/TNOnline Rogério Carboni, candidato a deputado federal pelo MDB - Foto: Adry Freitas/TNOnline

Ao realizar um balanço de seus anos à frente da pasta do Desenvolvimento Social no governo Ratinho Júnior, Carboni destacou a criação de políticas voltadas à primeira infância e à inclusão. Ele citou o programa Bons Olhos Paraná, que realizou exames oftalmológicos e entregou óculos para mais de 600 mil crianças e adolescentes, e o programa Nascer Bem Paraná, responsável pela distribuição de kits de enxoval. O candidato também mencionou a construção de 421 creches no estado e a criação do primeiro Fundo da Pessoa com Deficiência do Brasil, que já transferiu cerca de 20 milhões de reais aos municípios. "O político, o gestor público tem que pisar no território. Tem que conhecer as realidades, porque a gente tem a mania de querer professorar de um gabinete, de uma gestão muito centralizada, sem ouvir as pessoas", pontuou.

Para a região do Vale do Ivaí e Apucarana, o ex-secretário apontou a necessidade de aliar os programas de assistência à geração de emprego, buscando a autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade. Ele elogiou o potencial econômico local, mas alertou para a importância de qualificar e inserir os cidadãos no mercado de trabalho. "Nós não temos que ter vergonha de falar isso, que o poder público não serve para achatar a condição social de uma família, de uma pessoa. Os programas sociais são muito importantes e que eles permaneçam enquanto for necessário para as pessoas, mas nós temos que buscar a emancipação", declarou.

Questionado sobre a sucessão no governo do Paraná nas próximas eleições, o emedebista enalteceu a atual estabilidade política do estado e declarou apoio à continuidade do atual modelo de gestão, mencionando as candidaturas de Sandro Alex e Rafael Greca. Carboni destacou que a harmonia entre o governo e a Assembleia Legislativa permitiu a devolução de verbas milionárias que foram revertidas em obras. "Toda mudança de governo de um grupo diferente vai interromper convênios, vai interromper as obras que estão sendo realizadas. Isso é um atraso e a gente não precisa de atraso, a gente precisa de agilidade", alertou o candidato.