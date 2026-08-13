Requião Filho recebe propostas para o desenvolvimento do Oeste do PR

Deputado estadual recebeu em Cascavel o documento "Visão 2050", elaborado por mais de 65 entidades da sociedade organizada do Oeste paranaense

O deputado estadual e candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), esteve nesta quarta-feira (13) no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel (CODESC), onde recebeu do presidente da entidade, Ricardo Lora, a revista “Propostas de Plano de Governo Municipal e Estadual - Visão 2050”.

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Elaborado de forma colaborativa pelas Câmaras Técnicas do CODESC, o material reúne propostas para o desenvolvimento de Cascavel e da região em áreas como mobilidade, infraestrutura, meio ambiente, educação, turismo, indústria e inovação. O Conselho reúne representantes de mais de 65 entidades da sociedade organizada.

Durante a visita, Requião Filho destacou a importância de ouvir diferentes setores da sociedade na construção de um projeto para o Estado.

“É esse o tipo de diálogo que precisamos fortalecer no Paraná, com sociedade organizada, setor produtivo e governo discutindo o futuro com planejamento e responsabilidade. As regiões têm suas próprias forças e necessidades, e um Estado que quer se desenvolver precisa apoiar os municípios, integrar esforços e transformar boas propostas em ações concretas", afirmou.

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Requião Filho também destacou a importância estratégica de Cascavel e do Oeste para o desenvolvimento do Paraná. Para ele, o planejamento a longo prazo é fundamental para garantir um desenvolvimento sustentável e bom uso do dinheiro público.

“Planejar é olhar para o futuro e fazer escolhas melhores hoje. É investir com estratégia, usar os recursos públicos com eficiência e preparar a região para ser mais competitiva e sustentável. Essa construção precisa ser feita com quem conhece e movimenta a economia local”, finaliza.