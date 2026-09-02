Requião Filho propõe fila única no SUS para consultas, exames e cirurgias no Paraná

Uma fila única para consultas, exames e cirurgias está entre as propostas de Requião Filho (PDT) para melhorar a saúde pública no Paraná. O candidato ao Governo do Estado quer organizar o atendimento por critérios de prioridade clínica e permitir que o paciente tenha informações claras sobre o andamento da solicitação e a previsão de atendimento.

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A proposta busca enfrentar uma situação comum para quem depende do SUS, que é passar por longos períodos de espera sem saber quanto tempo deve aguardar.

“Tem mãe que precisa entrar na Justiça para conseguir uma consulta com o neurologista para o filho. Isso não pode ser normal. Hoje você entra numa fila para consulta, depois numa fila para o exame, depois numa fila para o tratamento e ninguém sabe quanto tempo falta, nem por quê. Vou criar uma fila única, com prioridade clínica e prazo visível. Você vai poder acompanhar pelo seu celular quando o seu atendimento vai acontecer, sem gabinete escondendo fila”, afirma Requião Filho.

Para o candidato, a tecnologia deve servir para dar à população uma informação básica, que é quando e onde o seu atendimento vai acontecer. "Não é prometer resolver tudo, é mostrar quando será o seu atendimento com transparência”, defende.

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A medida está prevista em seu plano de governo, “O Paraná que Cuida”, que estabelece a fila digital para que pacientes e familiares saibam a prioridade clínica de cada caso, o prazo de atendimento, encaminhamento e oferta disponível para cada região. A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla de regionalização do atendimento e organização da rede pública de saúde.

O plano de governo também prevê mutirões com continuidade para reduzir o passivo de cirurgias e exames sem interromper o acompanhamento do paciente antes e depois dos procedimentos.

A ampliação do acesso a especialistas também está entre as prioridades de governo, por meio do programa "Mais Especialidades". A regionalização da saúde é um dos eixos do plano de governo, com a proposta de fortalecer os serviços nas diferentes regiões do Paraná e aproximar o atendimento da população.

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A proposta faz parte de uma visão de saúde pública baseada na organização da rede e na proximidade com a população. Para Requião Filho, cuidar das pessoas também significa garantir que o atendimento aconteça o mais perto possível de onde elas vivem, evitando que famílias precisem percorrer longas distâncias pelas estradas do Paraná justamente em momentos de fragilidade.