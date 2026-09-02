Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
POLÍTICA

Requião Filho propõe fila única no SUS para consultas, exames e cirurgias no Paraná

O candidato ao Governo do Estado quer organizar o atendimento por critérios de prioridade clínica

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Requião Filho propõe fila única no SUS para consultas, exames e cirurgias no Paraná
Autor Requião Filho (PDT), candidato ao Governo do Estado - Foto: Divulgação

Uma fila única para consultas, exames e cirurgias está entre as propostas de Requião Filho (PDT) para melhorar a saúde pública no Paraná. O candidato ao Governo do Estado quer organizar o atendimento por critérios de prioridade clínica e permitir que o paciente tenha informações claras sobre o andamento da solicitação e a previsão de atendimento.

-LEIA MAIS: Requião Filho promete auditar venda da Copel e defende "pente-fino"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proposta busca enfrentar uma situação comum para quem depende do SUS, que é passar por longos períodos de espera sem saber quanto tempo deve aguardar.

“Tem mãe que precisa entrar na Justiça para conseguir uma consulta com o neurologista para o filho. Isso não pode ser normal. Hoje você entra numa fila para consulta, depois numa fila para o exame, depois numa fila para o tratamento e ninguém sabe quanto tempo falta, nem por quê. Vou criar uma fila única, com prioridade clínica e prazo visível. Você vai poder acompanhar pelo seu celular quando o seu atendimento vai acontecer, sem gabinete escondendo fila”, afirma Requião Filho.

Para o candidato, a tecnologia deve servir para dar à população uma informação básica, que é quando e onde o seu atendimento vai acontecer. "Não é prometer resolver tudo, é mostrar quando será o seu atendimento com transparência”, defende.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A medida está prevista em seu plano de governo, “O Paraná que Cuida”, que estabelece a fila digital para que pacientes e familiares saibam a prioridade clínica de cada caso, o prazo de atendimento, encaminhamento e oferta disponível para cada região. A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla de regionalização do atendimento e organização da rede pública de saúde.

O plano de governo também prevê mutirões com continuidade para reduzir o passivo de cirurgias e exames sem interromper o acompanhamento do paciente antes e depois dos procedimentos.

A ampliação do acesso a especialistas também está entre as prioridades de governo, por meio do programa "Mais Especialidades". A regionalização da saúde é um dos eixos do plano de governo, com a proposta de fortalecer os serviços nas diferentes regiões do Paraná e aproximar o atendimento da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta faz parte de uma visão de saúde pública baseada na organização da rede e na proximidade com a população. Para Requião Filho, cuidar das pessoas também significa garantir que o atendimento aconteça o mais perto possível de onde elas vivem, evitando que famílias precisem percorrer longas distâncias pelas estradas do Paraná justamente em momentos de fragilidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
fila única paraná proposta de governo Requião Filho SAÚDE sus
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV