Requião Filho defende redução de impostos, energia mais barata e transparência nos incentivos fiscais

Na noite desta terça-feira (25), o candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), participou de uma sabatina promovida pela Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), em Curitiba. Diante de representantes do setor produtivo, apresentou propostas voltadas à redução do chamado “Custo Paraná”, à competitividade da indústria, à geração de empregos e à criação de regras mais transparentes para incentivos fiscais e investimentos no Estado.

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Ao abordar a questão tributária, Requião Filho destacou o ICMS Zero para micro e pequenas empresas como uma de suas principais propostas e defendeu a redução do ICMS para indústrias enquadradas no Simples Nacional. Também criticou a concentração de incentivos fiscais e afirmou que benefícios concedidos pelo Estado precisam ter critérios objetivos e contrapartidas.

“Eu não posso, como governador, dar um real de incentivo para uma empresa multinacional que eu não possa dar para uma indústria paranaense”, afirmou. Para ele, a política de atração de investimentos deve estar conectada à geração de empregos, contratação de fornecedores locais, agregação de valor e permanência das empresas no Paraná.

Requião Filho defendeu a redução do Custo Paraná, apontando como principais componentes os preços da energia, da água, da tributação e dos pedágios. Na área de energia, propôs a retomada do controle público da Copel e a ampliação de projetos de geração e armazenamento de energia, incluindo iniciativas com biogás, energia solar, eólica e baterias.

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Segundo o candidato, uma política energética mais competitiva poderia beneficiar diretamente a indústria. Ele citou como exemplo a possibilidade de oferecer energia mais barata em determinados horários para setores que tenham condições de ampliar sua produção fora dos períodos de maior consumo.

Na discussão sobre acesso a mercados, Requião Filho criticou a dependência de um único destino para as exportações paranaenses e defendeu a diversificação de mercados internacionais. Também destacou a necessidade de ampliar o acesso da indústria às ferrovias, defendendo um modelo de gestão que permita a utilização da malha por empresas e cooperativas de diferentes portes, e não apenas pelos maiores grupos econômicos.

“Ter uma ferrovia maravilhosa atendendo as cinco grandes cooperativas não resolve nem o problema de vocês, nem o problema do agro paranaense”, afirmou.

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Outro ponto apresentado discutidi foi a necessidade de simplificar a relação entre empresas e governo. Requião Filho propôs uma porta única de entrada para novos investimentos, com atuação integrada entre a Paraná Invest e a Secretaria de Indústria e Comércio. A ideia é reduzir a burocracia, evitar a sobreposição de exigências e garantir que cada projeto tenha acompanhamento individualizado.

O candidato defendeu a criação de uma carteira pública de oportunidades, com regras abertas para que empresas interessadas possam apresentar projetos e disputar incentivos de forma igualitária.

Para Requião Filho, incentivo fiscal não pode ser tratado como favor. A proposta é que empresas beneficiadas assumam contrapartidas, como a contratação de fornecedores paranaenses sempre que possível, utilização da cadeia produtiva local e manutenção dos investimentos e empregos no Estado.

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Segurança jurídica e transparência - Durante a sabatina, Requião Filho associou a segurança jurídica à existência de regras claras, objetivas e iguais para todos. Segundo ele, o empresário precisa saber antecipadamente quais são as exigências para investir no Paraná e quais benefícios poderá receber.

“Quais são as exigências para se ter uma indústria no Paraná? São essas: A, B, C, D, E. Todas muito objetivas, muito claras e iguais para todo mundo”, afirmou.

Ele também propôs mecanismos de mediação de conflitos com participação de diferentes instituições, evitando que decisões sejam tomadas a portas fechadas. Na avaliação do candidato, transparência e fiscalização são fundamentais para combater favorecimentos e aumentar a previsibilidade para quem investe no Estado.

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Na área ambiental, Requião Filho defendeu critérios objetivos e transparentes para licenciamento, conciliando proteção ambiental com a instalação e expansão de indústrias.

Desenvolvimento regional e qualificação profissional - Outro eixo que Requião Filho defendeu foi investimentos em educação, ensino técnico e profissionalizante, além de políticas de desenvolvimento regional capazes de gerar empregos no interior do Estado.

“A regionalização, o desenvolvimento regional com indústria, agroindústria, investimento em educação, saúde e segurança. Para nós é essencial”, afirmou.

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Segundo o candidato, o Paraná precisa criar condições para que os jovens envolvem oportunidades de estudo e trabalho em suas próprias regiões, sem serem obrigados a deixar suas cidades ainda muito cedo em busca de qualificação e emprego.

Ao final, Requião Filho afirmou que o desenvolvimento do Paraná precisa ser planejado para as próximas décadas, com investimentos em infraestrutura, logística, energia, qualificação profissional e redução de custos para empresas e trabalhadores.

“O Paraná tem potencial enorme. Localização privilegiada, portos, ferrovias e estradas”, destacou. “Atrair empresas para o Paraná é reduzir o custo do Paraná. Precisamos de energia barata, tributação e incentivos transparentes, desenvolvimento regional e qualificação de mão de obra", finalizou.

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No fim de sua participação, Requião Filho recebeu do presidente do Sistema FIEP, Virgílio Moreira Filho, a Política Industrial do Paraná, documento apresentado pela entidade aos candidatos ao Governo do Estado.