Requião Filho defende infraestrutura no interior e apoio a pequenos negócios

Candidato considera o custo da energia como um dos entraves para o desenvolvimento de pequenos negócios e propriedades rurais

Em agenda recente no interior do Paraná, o candidato ao governo do Paraná, Requião Filho (PDT), esteve em Dois Vizinhos para reuniões com representantes do setor empresarial, lideranças e apoiadores da região. O candidato ao governo do Paraná se reuniu com representantes da Associação Empresarial de Dois Vizinhos (ACEDV-CDL) e participou de um evento político no Clube 7 de Setembro.

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Na ACEDV, Requião Filho destacou a necessidade de melhorar a conexão entre os municípios da região e ampliar a qualidade da infraestrutura rodoviária. Para ele, estradas que ligam cidades próximas podem reduzir distâncias, facilitar o escoamento da produção e diminuir custos para empresas e produtores. O candidato também defendeu investimentos em ferrovias, aeroportos e outras alternativas de transporte para tornar a logística paranaense mais eficiente.

“De nada adianta o Paraná produzir se o Paraná não escoar. De nada adianta ter indústria se o custo da indústria torna impeditivo que esse produto seja competitivo”, afirma Requião Filho.

O candidato também colocou o custo da energia como um dos entraves para o desenvolvimento de pequenos negócios e propriedades rurais. Segundo ele, reduzir custos para quem produz significa criar condições para que empresas possam contratar mais, vender mais e permanecer abertas, fortalecendo a economia das cidades do interior.

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Entre as propostas apresentadas por Requião Filho está o ICMS zero para pequenas e microempresas. Requião afirma que a medida deve ser encarada como um investimento na atividade econômica e na geração de empregos. “Eu não preciso sufocar o pequeno empresário para aumentar a minha arrecadação como Estado. Eu preciso fortalecer os pequenos para que cresçam e contratem mais, gerem mais empregos, pagando bem para o trabalhador. Isso aquece a economia”, destaca.

Jovens e agricultura familiar - Já no encontro com lideranças e apoiadores, Requião Filho também falou sobre a necessidade de criar condições para que os jovens possam escolher permanecer na região, sem que estudar ou buscar um emprego melhor signifique necessariamente deixar suas famílias e suas cidades.

Para o candidato, isso passa por ampliar o acesso à educação, qualificar a mão de obra e fortalecer a agricultura familiar, as pequenas propriedades e as empresas locais.

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“Esse jovem vai ficar porque ele decidiu ficar e ele vai embora porque decidiu ir embora, não porque era a única chance dele. Essa escolha faz toda a diferença”, afirma.

Requião Filho também destacou a importância das pequenas propriedades para a produção de alimentos e criticou a perda de espaço da agricultura familiar diante do avanço do arrendamento de terras. Para ele, políticas públicas precisam considerar não apenas a produção de commodities, mas também a produção de alimentos que abastecem as famílias paranaenses.

Um Paraná que cresça por inteiro - As propostas apresentadas em Dois Vizinhos fazem parte de uma visão de desenvolvimento. A ideia é combinar infraestrutura, energia acessível, apoio aos pequenos negócios, assistência ao produtor rural, educação e geração de empregos para fortalecer as economias locais.

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“Fazer política é cuidar de pessoas. Qualquer outra coisa é politicagem”, afirma Requião Filho.

Para ele, o Paraná precisa voltar a olhar para sua origem e reconhecer a força econômica e social construída no interior, especialmente pelos pequenos produtores, trabalhadores, comerciantes e empreendedores. “Só vai pra frente, só tem destino, quem sabe de onde veio. E o Paraná veio do interior paranaense, do pequeno agricultor, do pequeno negócio”, conclui.