Requião Filho defende governo que enfrente os custos e dificuldades do produtor rural

urante o encontro, o candidato destacou que custos elevados no estado causam grande impacto no desenvolvimento do setor

O deputado estadual e candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), recebeu nesta terça-feira (11) propostas do setor agropecuário para o Paraná. O documento foi entregue pelo Sistema FAEP e reúne demandas levantadas junto a produtores e sindicatos rurais de diferentes regiões do Estado.

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Durante o encontro, o candidato destacou que custos elevados no estado causam grande impacto no desenvolvimento do setor. Gastos como energia, pedágios e transporte, além das condições das estradas rurais e municipais, também dificultam o crescimento de pequenos produtores.

Requião Filho defendeu a construção de alternativas para facilitar o acesso dos produtores a financiamentos, envolvendo cooperativas de crédito, BNDES, BRDE e outras instituições com capacidade de apoiar o desenvolvimento do setor.

“O Paraná é um Estado em que o agro segura muito as pontas e faz isso apesar do governo que tem. Agora, imagine o que os produtores poderiam fazer com um governo amigo, que compreendesse e entendesse as dificuldades de todos, e não apenas de alguns”, disse.

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Segundo o candidato, a construção do plano de governo tem sido baseada no diálogo com os setores que serão diretamente impactados pelas políticas públicas. A mesma lógica, afirmou, será aplicada às demais áreas da economia paranaense.

“Se eu vou falar de construção civil, tenho que falar com quem constrói. Se vou falar de agropecuária, tenho que ouvir quem vive essa realidade. Estamos esperando algumas federações e associações entregarem seus planejamentos para que possamos construir um plano de governo com quem realmente conhece e enfrenta esses problemas diariamente”, afirmou.

Requião Filho também chamou atenção para a importância dos pequenos e médios produtores, que enfrentam efeitos das oscilações climáticas, do aumento dos custos de produção e das dificuldades financeiras.

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Para ele, o Paraná precisa de um governo que compreenda a força do agronegócio e, ao mesmo tempo, esteja disposto a enfrentar os problemas que impedem o setor de avançar.

O documento recebido por Requião Filho reúne propostas para diferentes áreas da agropecuária paranaense e será considerado nas discussões para a versão final do plano de governo.