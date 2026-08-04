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CONVENÇÃO

Republicanos confirma candidatura de Alexandre Curi ao Senado

Partido integra a base que tem Sandro Alex, do PSD, como candidato ao governo do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 13:49:34 Editado em 05.08.2026, 17:42:45
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Republicanos confirma candidatura de Alexandre Curi ao Senado
Autor Alexandre Curi, candidato ao Senado pelo Republicanos - Foto: Orlando Kissner/Alep

O partido Republicanos oficializou, nesta segunda-feira (3), a candidatura do deputado estadual Alexandre Curi ao Senado Federal pelo Paraná, durante convenção partidária realizada em Curitiba.

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Durante o evento de lançamento, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) revelou que abriu mão de sua pré-candidatura ao governo estadual em prol da coesão do grupo político liderado pelo governador Ratinho Junior (PSD). Segundo o parlamentar, a prioridade é manter a pacificação institucional construída entre os poderes paranaenses, solucionando eventuais divergências internamente e priorizando os interesses do estado.

Na disputa eleitoral de 2026, o Republicanos integra uma ampla coligação encabeçada pelo PSD do atual chefe do Executivo estadual. A aliança também engloba a Federação PSDB-Cidadania e a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP). O nome escolhido pela coalizão para concorrer ao governo do estado é o de Sandro Alex (PSD).

As convenções partidárias seguem o calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral, que fixa a data limite de 5 de agosto para a deliberação sobre coligações e escolha de concorrentes. Na sequência, as legendas devem requerer o registro dos nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto, abrindo caminho para o início oficial da campanha no dia seguinte.

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Alexandre Curi Candidatura Eleições Política REPUBLICANOS
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