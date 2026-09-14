Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES 2026

Recife promete priorizar saúde e geração de empregos no Vale do Ivaí

Candidato a deputado estadual pelo Podemos aposta em infraestrutura regional para atrair empresas e defende o fortalecimento do ensino técnico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rodrigo Recife defende mais recursos para saúde de Apucarana.Candidato a deputado estadual pelo Podemos também propõe investimentos em emprego, segurança, in... TNOnline TV



O candidato a deputado estadual pelo Podemos, Rodrigo Lievore, o Recife, aposta em um plano de mandato focado em melhorias estruturais para a saúde pública, na ampliação da infraestrutura regional e na qualificação profissional de jovens para impulsionar a atração de empresas e a geração de empregos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Sandro Alex se solidariza com famílias atingidas pelas chuvas e destaca apoio do Estado

Na área da saúde, empresário e ex-vereador destaca a necessidade de direcionar emendas parlamentares para acelerar o atendimento especializado no estado. "Sabemos que a saúde no Paraná, nos últimos anos, evoluiu bastante. Reconheço isso. Nós temos números do ano passado, com 800 mil cirurgias eletivas realizadas, e trago esse compromisso de continuar trabalhando pela saúde no Paraná, mas, sobretudo, aqui em Apucarana, para trazer a maior parte das emendas parlamentares e contribuir para diminuir as filas de espera por cirurgias eletivas", afirma.

O candidato também defende a criação da "Casa do Autista", um espaço com equipe multiprofissional voltado ao acolhimento de famílias atípicas e mães solo, além da implantação de um Pronto Atendimento de Saúde Animal, visando atender a pets de famílias carentes e animais de rua. Segundo ele, o papel do deputado nesse cenário é atuar na captação de recursos junto ao Governo do Estado e aos municípios para viabilizar as obras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com experiência de quatro anos à frente da Agência do Trabalhador de Apucarana, o empresário reforça que a modernização da educação é um pilar para a economia local. Ele propõe a expansão do ensino em tempo integral e o investimento em cursos profissionalizantes rápidos, especialmente voltados para a área de tecnologia. Para atrair novas indústrias e gerar renda, Recife pontua que o desenvolvimento logístico é fundamental, citando a necessidade de duplicações de rodovias e da construção de terceiras faixas na região. O candidato ressalta que planeja ouvir constantemente as associações comerciais e o setor produtivo para alinhar as ações do mandato às reais demandas econômicas de cada município.

A segurança pública também integra as prioridades de sua campanha. O plano de atuação é baseado em três pilares, sendo eles: o policiamento ostensivo, a inteligência por meio de câmeras de monitoramento e a prevenção, levando o debate para dentro das escolas a fim de afastar os jovens da criminalidade. "Acho que segurança pública não é promessa de campanha. Segurança pública é compromisso de vida, da liberdade, do direito dos paranaenses e dos apucaranenses de viver em paz", ressalta.

No cenário político local, Recife comentou sobre sua trajetória e seu atual posicionamento. Após iniciar sua vida pública na gestão do ex-prefeito Beto Preto e atuar como vereador na base do ex-prefeito Junior da Femac, que apoiou sua candidatura à prefeitura no último pleito, ele passou a integrar o grupo do atual prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota. O candidato descarta o rótulo de ter ‘mudado de lado’, justificando a decisão como um compromisso contínuo com o desenvolvimento do município, de forma independente de alas políticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Trabalhei com os últimos três prefeitos da nossa cidade e nunca falei mal de nenhum. Acredito que cada um, a seu momento, fez o melhor. Tenho muita gratidão a todos eles e estou à disposição da cidade para trabalhar. Foi por isso que aceitei o convite do prefeito Rodolfo. E sou uma pessoa de muito diálogo, não sou da crítica. Não sou de desconstrução. A gente é sempre de trabalhar, de construir. E é dessa forma que, caso eleito, pretendo continuar trabalhando, com muito respeito a todos que se elegerem, a todos que estiverem trabalhando pela cidade. E acredito que, em vez de brigar, se todos os agentes políticos da cidade estiverem unidos, a nossa cidade só tende a crescer. E é dessa forma que pretendo atuar”, conclui o candidato.


Recife promete priorizar saúde e geração de empregos no Vale do Ivaí
AutorRecife é candidato a deputado estadual pelo Podemos - Foto: ADRY FREITAS


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DESENVOLVIMENTO REGIONAL Emprego e Qualificação infraestrutura urbana Receita de Saúde Pública recife Rodrigo Lievore segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV