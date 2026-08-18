Real Time Big Data: Moro lidera no Paraná e vence em todas as simulações de segundo turno

No primeiro turno, brancos e nulos somam 6% e indecisos chegam a 12%. Estudo tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrado no TSE

O senador Sérgio Moro (PL-PR) aparece na liderança isolada das intenções de voto na corrida pelo Governo do Paraná, com 37%, de acordo com pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta terça-feira (18). Em seguida, Sandro Alex (PSD-PR) registra 22% e Requião Filho (PDT-PR) soma 20%, o que configura um empate técnico no limite da margem de erro entre os dois postulantes. O candidato Luiz França (Missão-PR) aparece com 2%, enquanto a opção por outros nomes atinge 1%. Os votos brancos e nulos representam 6% do total, e 12% dos entrevistados declararam não saber ou preferiram não responder.

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O levantamento também testou simulações para um eventual segundo turno. No primeiro cenário projetado, Moro lidera com folga ao registrar 55% da preferência do eleitorado, contra 27% de Requião Filho, em um quadro em que os votos brancos e nulos somam 9% e os indecisos chegam a 9%. Em uma disputa direta contra Sandro Alex, o senador do PL mantém a vantagem e soma 45% das intenções de voto, ante 30% do deputado federal. Nessa segunda hipótese, o índice de brancos e nulos sobe para 14%, enquanto 11% não souberam ou não quiseram opinar.

O instituto avaliou ainda uma simulação de segundo turno sem a presença de Sérgio Moro na disputa. Nessa conjuntura, Sandro Alex atinge 33% e fica em empate técnico com Requião Filho, que registra 30%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento. Com a ausência do líder das pesquisas, a fatia de eleitores dispostos a votar em branco ou nulo salta para 18%, ao passo que o grupo de indecisos atinge 19%.

A pesquisa do Real Time Big Data foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, ouvindo 1.600 eleitores em todo o estado do Paraná. O levantamento conta com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo foi devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-09262/2026.