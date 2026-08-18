Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
GOVERNO

Real Time Big Data: Moro lidera no Paraná e vence em todas as simulações de segundo turno

No primeiro turno, brancos e nulos somam 6% e indecisos chegam a 12%. Estudo tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrado no TSE

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Real Time Big Data: Moro lidera no Paraná e vence em todas as simulações de segundo turno
Autor Foto: Andressa Anholete/ Agência Senado

O senador Sérgio Moro (PL-PR) aparece na liderança isolada das intenções de voto na corrida pelo Governo do Paraná, com 37%, de acordo com pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta terça-feira (18). Em seguida, Sandro Alex (PSD-PR) registra 22% e Requião Filho (PDT-PR) soma 20%, o que configura um empate técnico no limite da margem de erro entre os dois postulantes. O candidato Luiz França (Missão-PR) aparece com 2%, enquanto a opção por outros nomes atinge 1%. Os votos brancos e nulos representam 6% do total, e 12% dos entrevistados declararam não saber ou preferiram não responder.

LEIA MAIS: Moro quer vencer no 1º turno; Ratinho aposta em 2º turno

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O levantamento também testou simulações para um eventual segundo turno. No primeiro cenário projetado, Moro lidera com folga ao registrar 55% da preferência do eleitorado, contra 27% de Requião Filho, em um quadro em que os votos brancos e nulos somam 9% e os indecisos chegam a 9%. Em uma disputa direta contra Sandro Alex, o senador do PL mantém a vantagem e soma 45% das intenções de voto, ante 30% do deputado federal. Nessa segunda hipótese, o índice de brancos e nulos sobe para 14%, enquanto 11% não souberam ou não quiseram opinar.

O instituto avaliou ainda uma simulação de segundo turno sem a presença de Sérgio Moro na disputa. Nessa conjuntura, Sandro Alex atinge 33% e fica em empate técnico com Requião Filho, que registra 30%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento. Com a ausência do líder das pesquisas, a fatia de eleitores dispostos a votar em branco ou nulo salta para 18%, ao passo que o grupo de indecisos atinge 19%.

A pesquisa do Real Time Big Data foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, ouvindo 1.600 eleitores em todo o estado do Paraná. O levantamento conta com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo foi devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-09262/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 paraná pesquisas eleitorais Política Sergio Moro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV