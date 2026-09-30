Ratinho Junior aposta em ida de Sandro Alex para o segundo turno







O governador licenciado Ratinho Junior (PSD) participou nesta quarta-feira (30) de uma carreata em Apucarana ao lado do candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD). Ele afirmou que está otimista com a ida do candidato governista para o segundo turno.



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"A expectativa é agora ir para o segundo turno, para que a gente possa, aí sim, o Sandro Alex com o outro concorrente, ter mais oportunidade de debater o Paraná e demonstrar que o nosso projeto, esse projeto de mudança, dessa continuidade da mudança que nós começamos, que não pode parar", disse.







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Ratinho Junior durante entrevista em Apucarana - Foto: TNOnline Ratinho Junior durante entrevista em Apucarana - Foto: TNOnline

A mobilização reuniu centenas de apoiadores, prefeitos e lideranças políticas na reta final para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4). Ratinho Junior, que está afastado do cargo desde o início de setembro exclusivamente para se dedicar às agendas eleitorais, demonstrou otimismo com o cenário atual.

"A gente tem visto a campanha do Sandro Alex crescer muito. Aliás, ele é o único candidato que cresceu nas pesquisas nas últimas semanas, os outros dois concorrentes caíram nas pesquisas", afirmou o governador. Segundo ele, o candidato do PSD representa o avanço do Estado para que o Paraná não perca tempo, mantendo o ritmo de trabalho "unido e em paz".

Antes da carreata, o governador participou de uma caminhada no comércio ao lado do ex-prefeito e deputado federal Beto Preto (PSD), que concorre à reeleição.

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Governador licenciado Ratinho Junior e deputado federal Beto Preto - Foto: Divulgação Governador licenciado Ratinho Junior e deputado federal Beto Preto - Foto: Divulgação



