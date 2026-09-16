Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES

Ratinho Jr. confirma que vai se licenciar do cargo para apoiar Sandro Alex

Governador do Paraná se afasta do cargo nesta quinta-feira (17) para focar exclusivamente na campanha eleitoral de seu aliado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), confirmou nesta quarta-feira (6), durante agenda em Apucarana, que se licenciará do cargo a partir da tarde desta quinta-feira (17) para se dedicar integralmente à campanha eleitoral. O afastamento temporário tem como objetivo principal apoiar a candidatura de Sandro Alex (PSD), ex-secretário estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Ratinho Junior inaugura nova unidade do Materno Infantil do Hospital da Providência em Apucarana

Questionado sobre sua participação nas eleições, Ratinho Junior foi direto ao confirmar sua saída temporária do governo para atuar como cabo eleitoral de seu aliado político, a quem considera o nome ideal para dar seguimento às ações da atual gestão.

"Vou me licenciar a partir de amanhã à tarde (quinta-feira), para me dedicar à campanha eleitoral e apoiar o nosso candidato, meu candidato, que é o Sandro Alex, que representa a continuidade do nosso governo", afirmou o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ratinho Junior fez questão de destacar o histórico de Sandro Alex na administração estadual, ressaltando sua atuação na pasta de Infraestrutura. Segundo o governador, o candidato teve um papel fundamental na execução de projetos e no desenvolvimento do estado desde o início do seu mandato.

"O Sandro participou de tudo isso que está acontecendo no Paraná desde o primeiro dia. Ele, como secretário de Infraestrutura, me ajudou a tirar do papel esses projetos, essas obras e ajudou a planejar o Paraná. É o candidato que mais está preparado para continuar tocando o Paraná nesse bom momento que o Paraná vive", declarou Ratinho Junior, justificando o pedido de licença.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2023 paraná Política RATINHO JUNIOR Sandro Alex
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV