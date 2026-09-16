Ratinho Jr. confirma que vai se licenciar do cargo para apoiar Sandro Alex

Governador do Paraná se afasta do cargo nesta quinta-feira (17) para focar exclusivamente na campanha eleitoral de seu aliado







O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), confirmou nesta quarta-feira (6), durante agenda em Apucarana, que se licenciará do cargo a partir da tarde desta quinta-feira (17) para se dedicar integralmente à campanha eleitoral. O afastamento temporário tem como objetivo principal apoiar a candidatura de Sandro Alex (PSD), ex-secretário estadual.



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Questionado sobre sua participação nas eleições, Ratinho Junior foi direto ao confirmar sua saída temporária do governo para atuar como cabo eleitoral de seu aliado político, a quem considera o nome ideal para dar seguimento às ações da atual gestão.

"Vou me licenciar a partir de amanhã à tarde (quinta-feira), para me dedicar à campanha eleitoral e apoiar o nosso candidato, meu candidato, que é o Sandro Alex, que representa a continuidade do nosso governo", afirmou o governador.

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Ratinho Junior fez questão de destacar o histórico de Sandro Alex na administração estadual, ressaltando sua atuação na pasta de Infraestrutura. Segundo o governador, o candidato teve um papel fundamental na execução de projetos e no desenvolvimento do estado desde o início do seu mandato.

"O Sandro participou de tudo isso que está acontecendo no Paraná desde o primeiro dia. Ele, como secretário de Infraestrutura, me ajudou a tirar do papel esses projetos, essas obras e ajudou a planejar o Paraná. É o candidato que mais está preparado para continuar tocando o Paraná nesse bom momento que o Paraná vive", declarou Ratinho Junior, justificando o pedido de licença.