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DECISÃO

Ratinho Jr anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições

Anúncio foi feito nas redes sociais após conversas com o candidato do PL e com Tarcísio de Freitas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ratinho Jr anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições
Autor Ratinho Jr e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/AEN/Agência Brasil

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou neste sábado (10) apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa de segundo turno pela Presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi comunicada pelo próprio governador em suas redes sociais. Na publicação, Ratinho relatou ter dialogado com o candidato do PL e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacando que irão "caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil".

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A posição do governador paranaense acompanha a de outros nomes que disputaram o primeiro turno da eleição presidencial. Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) também oficializaram apoio a Flávio Bolsonaro para a segunda etapa do pleito. Por outro lado, Renan Santos (Missão), que terminou a corrida presidencial em quarto lugar, decidiu liberar seus apoiadores e não endossará nem o candidato do PL, nem o atual presidente. A votação decisiva ocorre no dia 25 de outubro, após um primeiro turno em que Flávio obteve 47% dos votos válidos, contra 45% de Lula.

No cenário do primeiro turno, o candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, encerrou a disputa em quinto lugar, com 2,18% dos votos. Durante a campanha, o goiano chegou a prometer que Ratinho Junior assumiria o Ministério da Infraestrutura em uma eventual vitória de seu partido. A eleição estadual também trouxe reveses para o grupo político do governador, visto que o candidato apoiado por ele ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), perdeu a disputa ainda no primeiro turno para o ex-juiz Sergio Moro (PL).

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