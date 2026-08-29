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Rafael Greca é internado em Curitiba após sofrer queda em ato de campanha

Candidato a vice-governador retornou à capital para avaliação médica preventiva e permanece sob acompanhamento profissional

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Rafael Greca é internado em Curitiba após sofrer queda em ato de campanha
Autor Rafael Greca é pré-candidato ao governo do estado pelo MDB - Foto: TNONLINE

O ex-prefeito de Curitiba e candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), foi internado na noite desta sexta-feira (28) no Hospital Nossa Senhora das Graças, na capital paranaense, após sofrer uma queda durante um compromisso eleitoral no município de Maripá, no Oeste do estado.

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De acordo com informações divulgadas pelo MDB, a queda provocou um hematoma e inchaço na perna esquerda do político, que tem 70 anos. Apesar do incidente, o partido confirmou que o candidato apresenta quadro de saúde estável e passa bem. Por precaução, a comitiva optou por cancelar o restante da agenda programada na região e providenciar o retorno imediato a Curitiba para que ele fosse submetido a uma bateria de exames detalhados.

Greca permanece internado sob acompanhamento da equipe médica sob o comando da médica Bárbara Moreira. A assessoria do candidato e a direção partidária não deram detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente e informaram que novas atualizações sobre o estado de saúde do ex-prefeito e a retomada das atividades de campanha serão divulgadas em notas oficiais assim que concluídas as avaliações hospitalares.


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