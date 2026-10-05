Quem é Luis Felipe Cunha, o advogado que herda a cadeira de Sergio Moro no Senado

Com a eleição de Moro para o Governo do Paraná, suplente de 47 anos assume mandato que vai até 2030, prometendo alinhamento com a nova gestão estadual

Com a eleição de Sergio Moro (PL) para o Governo do Paraná, o advogado Luis Felipe Cunha (União Brasil) assumirá a cadeira deixada pelo titular no Senado Federal a partir de janeiro de 2027. Aos 47 anos, o primeiro suplente ocupará seu primeiro cargo público, com mandato previsto até o ano de 2030. Moro, por sua vez, confirmou que não pretende se licenciar durante o período de transição governamental e retornará a Brasília nesta semana para dar continuidade e concluir seus trabalhos legislativos.

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Ao comentar a futura posse, Cunha destacou a consolidação de um novo grupo político no estado sob a liderança do governador eleito, classificando o momento como histórico. O futuro parlamentar ressaltou que fará um mandato em conjunto e alinhado com o Executivo estadual, focado na atração de recursos federais e na manutenção do diálogo com a União em prol da população paranaense. A partir de 2027, a bancada do Paraná no Senado será formada por Cunha e pelos recém-eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Natural de São Paulo e morador de Curitiba desde 1994, o novo senador tem uma carreira ligada à área jurídica e acadêmica. Ele é formado em Direito e possui mestrado em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Em sua trajetória profissional, atuou como professor universitário e integrou o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) ao longo de nove anos.

A chapa ao Senado que garantiu a cadeira, composta ainda por Ricardo Guerra (União Brasil) na segunda suplência, recebeu mais de 1,9 milhão de votos nas urnas, o que representou 33,5% dos votos válidos da disputa.