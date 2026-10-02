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ELEIÇÕES 2026

Que horas começa a votação? Veja os horários de início e fim do primeiro turno

A maior parte do País segue o horário de Brasília e poderá votar a partir das 8h

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
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Que horas começa a votação? Veja os horários de início e fim do primeiro turno
Autor Eleitor vota na urna eletrônica - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Os eleitores brasileiros irão às urnas no domingo, 4, para votar no primeiro turno das eleições gerais de 2026. A votação ocorre das 8h às 17h pelo horário de Brasília.

O Brasil tem quatro fusos diferentes. Em dezembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a unificação do horário de votação em todo o País, tendo o horário de Brasília como referência para a abertura e o fechamento das seções eleitorais e para a divulgação dos resultados.

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A maior parte do País segue o horário de Brasília e poderá votar a partir das 8h. As seções eleitorais serão fechadas às 17h, mas os eleitores que ainda estiverem na fila nesse horário poderão votar.

Nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. No Acre, será das 6h às 15h.

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Na maior parte do Amazonas, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. No entanto, em 11 cidades que seguem o fuso do Acre, as seções funcionarão das 6h às 15h.

Já em Fernando de Noronha, a votação ocorrerá das 9h às 18h, no horário local.

Antes da unificação do horário de votação, os resultados só eram divulgados pela Justiça Eleitoral após o encerramento das seções eleitorais no Acre. Com a mudança, a apuração e a divulgação dos resultados têm como referência o horário de Brasília e poderão começar a partir das 17h, simultaneamente em todo o País.

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Neste ano, os eleitores terão de votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Caso haja segundo turno para governador ou presidente, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

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