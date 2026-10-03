Quaest: Sergio Moro tem 43%, Sandro Alex 29% e Requião Filho 27% dos votos válidos no Paraná

Levantamento ouviu 2.004 eleitores entre 2 e 3 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais; votação acontece neste domingo (4)

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, mostra Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo Governo do Paraná, com 43% dos votos válidos.

Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 29%, e Requião Filho (PDT), com 27%. A diferença entre os dois candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Luiz França (Missão) aparece com 1% dos votos válidos. Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (Unidade Popular) registraram 0%.

A pesquisa foi encomendada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-05119/2026.

Votos válidos

Os votos válidos são aqueles dados diretamente aos candidatos. É dessa forma que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga oficialmente os resultados das eleições. Nesse cálculo, são excluídos os votos em branco e nulos, além das abstenções.

Para vencer a eleição para o Governo do Paraná no primeiro turno, um candidato precisa alcançar mais de 50% dos votos válidos.

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Segundo a Quaest, o cálculo dos votos válidos considera as intenções de voto da pesquisa e o perfil de comparecimento dos eleitores, por meio do modelo likely voter, que leva em conta os eleitores com maior probabilidade de comparecer às urnas.

Votos totais

No cenário de votos totais, que inclui eleitores indecisos, votos brancos e nulos e aqueles que afirmam que não vão votar, Sergio Moro aparece com 36%, mesmo percentual registrado na pesquisa de 24 de setembro. Sandro Alex passou de 20% para 25%, enquanto Requião Filho subiu de 20% para 23%.

Confira os números:

Sergio Moro (PL): 36% — era 36%;

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Sandro Alex (PSD): 25% — era 20%;

Requião Filho (PDT): 23% — era 20%;

Tayná Miessa (Unidade Popular): 1% — era 1%;

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Alexandre Salomão (Mobiliza): 1% — era 1%;

Luiz França (Missão): 1% — era 1%;

Samuel de Mattos (PSTU): 0% — era 0%;

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Adriano Funileiro (PCO): 0% — era 0%;

Indecisos: 9% — eram 12%;

Branco/nulo/não vai votar: 4% — eram 9%.

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Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, Sergio Moro também aparece na frente.

Moro tem 26%, seguido por Sandro Alex, com 16%, e Requião Filho, com 13%.

O número de eleitores indecisos, porém, ainda é elevado nesse tipo de levantamento: 40% afirmaram não saber em quem votar. Na pesquisa anterior, esse percentual era de 57%. Os demais candidatos aparecem com 1% ou menos, enquanto 2% dos entrevistados citaram outros nomes.

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A pesquisa espontânea é utilizada para medir o grau de consolidação da preferência eleitoral. Quanto maior o número de indecisos na véspera da votação, maior a possibilidade de mudanças no comportamento do eleitor.

Maioria diz que já definiu o voto

Entre os eleitores que declararam intenção de votar em um candidato, 76% afirmam que a decisão é definitiva.

Outros 24% disseram que ainda podem mudar de ideia.

Na pesquisa anterior, realizada em 24 de setembro, 64% consideravam a escolha definitiva e 36% ainda admitiam mudar o voto.

Interesse pela eleição aumenta

A pesquisa também mostra aumento do interesse dos eleitores pela disputa. 43% afirmaram estar muito interessados na eleição, contra 31% no levantamento anterior. Outros 39% disseram estar pouco interessados, enquanto 17% afirmaram não ter nenhum interesse. 1% não soube ou não respondeu.

Cenários de segundo turno

A Quaest também simulou possíveis disputas de segundo turno entre os três candidatos mais bem posicionados.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 49% — era 48%;

Requião Filho (PDT): 34% — era 32%;

Indecisos: 10% — eram 12%;

Branco/nulo/não vai votar: 7% — eram 8%.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 42% — era 43%;

Sandro Alex (PSD): 37% — era 29%;

Indecisos: 10% — eram 14%;

Branco/nulo/não vai votar: 11% — eram 14%.

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 44% — era 38%;

Requião Filho (PDT): 32% — era 32%;

Indecisos: 12% — eram 15%;

Branco/nulo/não vai votar: 12% — eram 15%.

Eleição acontece neste domingo

Os eleitores do Paraná vão às urnas neste domingo (4) para escolher o próximo governador do estado. A votação acontece das 8h às 17h.

A pesquisa Quaest retrata o cenário eleitoral no período em que as entrevistas foram realizadas, entre os dias 2 e 3 de outubro, e não representa o resultado da eleição.

Enquanto não houver decisão definitiva da Justiça Eleitoral, Adriano Funileiro (PCO) continua concorrendo ao Governo do Paraná.