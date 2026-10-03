Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
PESQUISA

Quaest para o Senado: Filipe Barros tem 25%, Alexandre Curi, 21%; Deltan, 21%; e Gleisi, 15%

Em pleito onde cada eleitor escolherá dois nomes, pesquisa mostra que 30% dos paranaenses ainda admitem mudar a escolha do voto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quaest para o Senado: Filipe Barros tem 25%, Alexandre Curi, 21%; Deltan, 21%; e Gleisi, 15%
Autor Principais candidatos ao Senado no Paraná - Foto: Reprodução

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, mostra o deputado Filipe Barros (PL) na liderança da disputa pelo Senado no Paraná, com 25% dos votos válidos. Logo na sequência, Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo), que teve a candidatura indeferida neste sábado, aparecem empatados com 21% das intenções de voto cada. As duas vagas na Casa legislativa estarão em jogo neste domingo (4), quando cada eleitor do estado precisará votar em dois candidatos.

-LEIA MAIS: TSE indefere candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No cenário que considera apenas os votos válidos — métrica que exclui brancos, nulos e indecisos —, a deputada Gleisi Hoffmann (PT) soma 15%, seguida pelo ex-deputado Dr. Rosinha (PT), que registra 10%. A candidata Cristina Graeml (PSD) aparece com 7%, enquanto Karen Guerreiro (Missão) marca 1%. Os candidatos Joaquim do MLB (Unidade Popular) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.

Ao analisar os votos totais no resultado agregado das duas vagas, Filipe Barros registra 17%, enquanto Deltan Dallagnol e Alexandre Curi somam 15% cada. A petista Gleisi Hoffmann contabiliza 11%, Dr. Rosinha atinge 7% e Cristina Graeml marca 5%. O percentual de eleitores indecisos se posiciona em 18%, ao passo que brancos, nulos ou abstenções somam 10%. Na preferência declarada para a primeira vaga, Deltan figura à frente com 20%, enquanto na disputa pela segunda vaga Filipe Barros assume a liderança com 18%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são mostrados ao eleitorado, 60% dos entrevistados ainda se declaram indecisos, com Deltan sendo citado por 10% e Filipe Barros por 9%. A consolidação do voto indica que 69% dos eleitores consideram a escolha definitiva, enquanto 30% afirmam que ainda podem mudar de candidato até as urnas. Encomendada pela RPC, a pesquisa ouviu 2.005 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro, apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-05119/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisa - votos válidos

  • Filipe Barros (PL): 25%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 21%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 21%
  • Gleisi (PT): 15%
  • Dr. Rosinha (PT): 10%
  • Cristina Graeml (PSD): 7%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Pesquisa estimulada - Votos totais

Resultado agregado (1ª e 2ª vaga)

  • Filipe Barros (PL): 17% (eram 11% em 24 de setembro);
  • Deltan Dallagnol (Novo): 15% (eram 11% em 24 de setembro);
  • Alexandre Curi (Republicanos): 15% (eram 14% em 24 de setembro);
  • Gleisi (PT): 11% (eram 10% em 24 de setembro);
  • Dr. Rosinha (PT): 7% (eram 5% em 24 de setembro);
  • Cristina Graeml (PSD): 5% (eram 5% em 24 de setembro);
  • Marcelo Marcelino (PCO): 1% (era 1% em 24 de setembro);
  • Karen Guerreiro (Missão): 1% (era 1% em 24 de setembro);
  • Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0% (era 0% em 24 de setembro);
  • Indecisos: 18% (eram 29% em 24 de setembro);
  • Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 13% em 24 de setembro).

Voto para 1ª vaga

  • Deltan Dallagnol (NOVO): 20%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 16%
  • Gleisi (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 5%
  • Dr. Rosinha (PT): 4%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 1%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/nulo/não vai votar: 8%

Voto para 2ª vaga

  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 11%
  • Deltan Dallagnol (NOVO): 10%
  • Dr. Rosinha (PT): 10%
  • Cristina Graeml (PSD): 6%
  • Gleisi (PT): 6%
  • Karen Guerreiro (Missão): 2%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 1%
  • Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
  • Indecisos: 24%
  • Branco/nulo/não vai votar: 12%
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Candidatos Senado eleições 2022 pesquisa eleitoral política Paraná qualificação de candidatos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV