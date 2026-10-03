Quaest para o Senado: Filipe Barros tem 25%, Alexandre Curi, 21%; Deltan, 21%; e Gleisi, 15%

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, mostra o deputado Filipe Barros (PL) na liderança da disputa pelo Senado no Paraná, com 25% dos votos válidos. Logo na sequência, Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo), que teve a candidatura indeferida neste sábado, aparecem empatados com 21% das intenções de voto cada. As duas vagas na Casa legislativa estarão em jogo neste domingo (4), quando cada eleitor do estado precisará votar em dois candidatos.

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No cenário que considera apenas os votos válidos — métrica que exclui brancos, nulos e indecisos —, a deputada Gleisi Hoffmann (PT) soma 15%, seguida pelo ex-deputado Dr. Rosinha (PT), que registra 10%. A candidata Cristina Graeml (PSD) aparece com 7%, enquanto Karen Guerreiro (Missão) marca 1%. Os candidatos Joaquim do MLB (Unidade Popular) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.

Ao analisar os votos totais no resultado agregado das duas vagas, Filipe Barros registra 17%, enquanto Deltan Dallagnol e Alexandre Curi somam 15% cada. A petista Gleisi Hoffmann contabiliza 11%, Dr. Rosinha atinge 7% e Cristina Graeml marca 5%. O percentual de eleitores indecisos se posiciona em 18%, ao passo que brancos, nulos ou abstenções somam 10%. Na preferência declarada para a primeira vaga, Deltan figura à frente com 20%, enquanto na disputa pela segunda vaga Filipe Barros assume a liderança com 18%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são mostrados ao eleitorado, 60% dos entrevistados ainda se declaram indecisos, com Deltan sendo citado por 10% e Filipe Barros por 9%. A consolidação do voto indica que 69% dos eleitores consideram a escolha definitiva, enquanto 30% afirmam que ainda podem mudar de candidato até as urnas. Encomendada pela RPC, a pesquisa ouviu 2.005 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro, apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-05119/2026.

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Pesquisa - votos válidos

Filipe Barros (PL): 25%

Alexandre Curi (Republicanos): 21%

Deltan Dallagnol (Novo): 21%

Gleisi (PT): 15%

Dr. Rosinha (PT): 10%

Cristina Graeml (PSD): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Pesquisa estimulada - Votos totais

Resultado agregado (1ª e 2ª vaga)

Filipe Barros (PL): 17% (eram 11% em 24 de setembro);

Deltan Dallagnol (Novo): 15% (eram 11% em 24 de setembro);

Alexandre Curi (Republicanos): 15% (eram 14% em 24 de setembro);

Gleisi (PT): 11% (eram 10% em 24 de setembro);

Dr. Rosinha (PT): 7% (eram 5% em 24 de setembro);

Cristina Graeml (PSD): 5% (eram 5% em 24 de setembro);

Marcelo Marcelino (PCO): 1% (era 1% em 24 de setembro);

Karen Guerreiro (Missão): 1% (era 1% em 24 de setembro);

Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0% (era 0% em 24 de setembro);

Indecisos: 18% (eram 29% em 24 de setembro);

Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 13% em 24 de setembro).

Voto para 1ª vaga

Deltan Dallagnol (NOVO): 20%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 16%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 5%

Dr. Rosinha (PT): 4%

Marcelo Marcelino (PCO): 1%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Voto para 2ª vaga