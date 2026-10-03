Quaest para o Senado: Filipe Barros tem 25%, Alexandre Curi, 21%; Deltan, 21%; e Gleisi, 15%
Em pleito onde cada eleitor escolherá dois nomes, pesquisa mostra que 30% dos paranaenses ainda admitem mudar a escolha do voto
A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições, mostra o deputado Filipe Barros (PL) na liderança da disputa pelo Senado no Paraná, com 25% dos votos válidos. Logo na sequência, Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo), que teve a candidatura indeferida neste sábado, aparecem empatados com 21% das intenções de voto cada. As duas vagas na Casa legislativa estarão em jogo neste domingo (4), quando cada eleitor do estado precisará votar em dois candidatos.
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No cenário que considera apenas os votos válidos — métrica que exclui brancos, nulos e indecisos —, a deputada Gleisi Hoffmann (PT) soma 15%, seguida pelo ex-deputado Dr. Rosinha (PT), que registra 10%. A candidata Cristina Graeml (PSD) aparece com 7%, enquanto Karen Guerreiro (Missão) marca 1%. Os candidatos Joaquim do MLB (Unidade Popular) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.
Ao analisar os votos totais no resultado agregado das duas vagas, Filipe Barros registra 17%, enquanto Deltan Dallagnol e Alexandre Curi somam 15% cada. A petista Gleisi Hoffmann contabiliza 11%, Dr. Rosinha atinge 7% e Cristina Graeml marca 5%. O percentual de eleitores indecisos se posiciona em 18%, ao passo que brancos, nulos ou abstenções somam 10%. Na preferência declarada para a primeira vaga, Deltan figura à frente com 20%, enquanto na disputa pela segunda vaga Filipe Barros assume a liderança com 18%.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são mostrados ao eleitorado, 60% dos entrevistados ainda se declaram indecisos, com Deltan sendo citado por 10% e Filipe Barros por 9%. A consolidação do voto indica que 69% dos eleitores consideram a escolha definitiva, enquanto 30% afirmam que ainda podem mudar de candidato até as urnas. Encomendada pela RPC, a pesquisa ouviu 2.005 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro, apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-05119/2026.
Pesquisa - votos válidos
- Filipe Barros (PL): 25%
- Alexandre Curi (Republicanos): 21%
- Deltan Dallagnol (Novo): 21%
- Gleisi (PT): 15%
- Dr. Rosinha (PT): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 7%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0%
Pesquisa estimulada - Votos totais
Resultado agregado (1ª e 2ª vaga)
- Filipe Barros (PL): 17% (eram 11% em 24 de setembro);
- Deltan Dallagnol (Novo): 15% (eram 11% em 24 de setembro);
- Alexandre Curi (Republicanos): 15% (eram 14% em 24 de setembro);
- Gleisi (PT): 11% (eram 10% em 24 de setembro);
- Dr. Rosinha (PT): 7% (eram 5% em 24 de setembro);
- Cristina Graeml (PSD): 5% (eram 5% em 24 de setembro);
- Marcelo Marcelino (PCO): 1% (era 1% em 24 de setembro);
- Karen Guerreiro (Missão): 1% (era 1% em 24 de setembro);
- Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0% (era 0% em 24 de setembro);
- Indecisos: 18% (eram 29% em 24 de setembro);
- Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 13% em 24 de setembro).
Voto para 1ª vaga
- Deltan Dallagnol (NOVO): 20%
- Alexandre Curi (Republicanos): 18%
- Filipe Barros (PL): 16%
- Gleisi (PT): 16%
- Cristina Graeml (PSD): 5%
- Dr. Rosinha (PT): 4%
- Marcelo Marcelino (PCO): 1%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
Voto para 2ª vaga
- Filipe Barros (PL): 18%
- Alexandre Curi (Republicanos): 11%
- Deltan Dallagnol (NOVO): 10%
- Dr. Rosinha (PT): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 6%
- Gleisi (PT): 6%
- Karen Guerreiro (Missão): 2%
- Marcelo Marcelino (PCO): 1%
- Joaquim do MLB (Unidade Popular): 0%
- Indecisos: 24%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%