Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam numericamente com 41% no segundo turno

No primeiro turno, Lula segue com 36% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 29%; Cury, 8%; Renan e Caiado, 3% e Zema, 2%

Uma nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (7), aponta um empate numérico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno na disputa pela Presidência da República. De acordo com o levantamento, ambos os candidatos somam 41% das intenções de voto. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 13%, enquanto os indecisos somam 5%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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Este é o primeiro empate numérico registrado entre os dois concorrentes desde março de 2026. Na pesquisa anterior do instituto, divulgada no último dia 2 de setembro, o cenário já era de empate técnico, com o petista marcando 42% contra 41% do adversário. A distância, que chegou a ser de oito pontos percentuais em julho, quando o atual presidente tinha 45% e Flávio registrava 37%, vem caindo progressivamente. A oscilação nas intenções de voto ocorre em meio à investigação sobre um suposto tráfico de influência no governo envolvendo Fábio Luis da Silva, filho de Lula.

A sondagem também é a primeira a captar os efeitos do agravamento da recente crise no Supremo Tribunal Federal (STF). Dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto banco Master, revelaram trocas de mensagens com um perfil atribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Relator do caso na Corte, o ministro André Mendonça pediu formalmente a investigação do colega, gerando um racha interno no tribunal.

Apesar do acirramento na projeção de segundo turno, Lula segue em vantagem no primeiro turno, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece na segunda colocação com 29%, seguido por Augusto Cury (Avante), que registra 8%. Os candidatos Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) somam 3% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) tem 2% e Pablo Marçal (PRTB) aparece com 1%. Os eleitores indecisos representam 9%, e os que declaram voto branco, nulo ou afirmam que não comparecerão às urnas correspondem a 8%. Os candidatos Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

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A pesquisa Quaest, contratada pela TV Globo, ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 3 e 6 de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01720/2026.