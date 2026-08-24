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Quaest aponta Moro com 37%, Requião Filho com 21% e Sandro Alex com 15% na disputa pelo Governo do PR

Levantamento mostra o candidato do PL na frente. Pesquisa espontânea, no entanto, aponta que 73% do eleitorado paranaense indeciso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quaest aponta Moro com 37%, Requião Filho com 21% e Sandro Alex com 15% na disputa pelo Governo do PR
Autor Foto: Divulgação

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (24) mostra como está o cenário da disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026. O levantamento, encomendado pela RPC, ouviu 804 eleitores no estado entre os dias 20 e 23 de agosto. A pesquisa apresenta nível de confiança de 95%, margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-05388/2026.

-LEIA MAIS: Dr. Rosinha propõe regionalizar saúde e critica atual bancada paranaense no Senado

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, a indefinição do eleitorado ainda é o principal destaque: 73% declaram-se indecisos. Nesse formato, Moro é lembrado por 13% dos paranaenses, seguido por Requião Filho (7%) e Sandro Alex (4%). Votos brancos e nulos somam 1%, enquanto outros nomes atingem 2%.

O estudo também avaliou o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos postulantes. Sergio Moro apresenta o maior potencial, com 54% dos eleitores afirmando que poderiam votar nele, contra 33% de rejeição. Requião Filho possui 38% de potencial de voto e concentra a maior taxa de rejeição entre os principais concorrentes, com 44%. Já Sandro Alex não foi lembrado por 62% do eleitorado, embora registre 22% de potencial de voto e apenas 16% de rejeição. Os demais candidatos são desconhecidos por mais de 88% dos entrevistados.

Para detalhar as intenções de voto, confira abaixo os cenários estimulados de primeiro e segundo turno:

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Cenário de 1º turno (estimulada)

  • Sergio Moro (PL): 37%
  • Requião Filho (PDT): 21%
  • Sandro Alex (PSD): 15%
  • Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (Unidade Popular): 1% cada
  • Alexandre Salomão (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Indecisos: 18%
  • Brancos, nulos ou não vão votar: 7%

Simulações de 2º turno

  • Cenário 1: Sergio Moro lidera com 51% contra 27% de Requião Filho. Os indecisos somam 14%, e os votos brancos, nulos ou abstenções representam 8%.
  • Cenário 2: Sergio Moro marca 48% contra 19% de Sandro Alex. Neste quadro, os indecisos chegam a 22%, e brancos, nulos ou abstenções são 11%.
  • Cenário 3: Em um embate sem o candidato do PL, Requião Filho venceria com 37% contra 24% de Sandro Alex. Os indecisos somam 23%, e brancos, nulos ou abstenções marcam 16%.



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