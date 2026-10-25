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ELEIÇÕES

Prorrogação da votação teve baixa procura e frustração de eleitores

Muitos eleitores encontraram seções fechadas após as 17h, mesmo após determinação

Escrito por Da Redação
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Prorrogação da votação teve baixa procura e frustração de eleitores
Autor Foto: tnonline

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela prorrogação das votações até as 19h, quem não tinha conseguido votar, viu na medida a possibilidade de garantir o voto. Mas, muitos acabaram dando de cara com portões fechados. Para os eleitores isso causou confusão e frustração. Houve mesários que só ficaram sabendo da medida após o fechamento das seções e quando já não era mais possível reabrir a votação.

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Quase uma hora depois da determinação de prorrogar o horário de votação, veio a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da que a decisão de prorrogação até as 19h, no horário de Brasília, serviria apenas para as seções que ainda não tinham encerrado a votação.

No Rio de Janeiro, em uma das maiores zonas eleitorais da zona sul da cidade, o Colégio Pensi, no Flamengo, pelo menos sete pessoas chegaram após às 17h, quando a escola fechou os portões.

Essas pessoas receberam uma Declaração de Comparecimento sem Voto. A declaração, assinada pelo presidente da seção eleitoral, afirma que os eleitores foram até a seção e não conseguiram votar.

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ELEIÇÃO eleitores FRUSTRAÇÃO PRORROGAÇÃO stf TSE VOTAÇÃO
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