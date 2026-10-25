Primeira parcial aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula na disputa presidencial em Arapongas

Com quase 5% das urnas apuradas no município paranaense, candidato do PL tem vantagem sobre o petista; brancos e nulos somam cerca de 3%

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração dos votos no município de Arapongas (PR) com 74,96% da preferência do eleitorado, o que equivale a 49.992 votos, no resultado parcial do TSE às 20h09. O candidato Lula (PT) aparece na segunda colocação com 25,04%, somando 16.702 votos. Os dados parciais das Eleições 2026 foram atualizados pela Justiça Eleitoral às 20h18 deste domingo (25), momento em que a totalização na cidade já atingia a marca de 97,98%, com 242 das 247 seções eleitorais processadas.

O comparecimento dos eleitores araponguenses às urnas foi alto, registrando a presença de 68.845 cidadãos. Esse número representa 82,92% do eleitorado apto nas seções já instaladas. Em contrapartida, o índice de abstenção parcial no município é de 17,08%, o que indica que 14.182 eleitores não compareceram aos locais de votação até o momento.

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O balanço divulgado também detalha o comportamento dos eleitores em relação aos votos não nominais. A esmagadora maioria do eleitorado optou por escolher um dos candidatos, resultando em 66.694 votos válidos, o que representa 96,88% do total registrado nas urnas apuradas. Os votos nulos correspondem a 1,98% da totalização, com 1.364 registros, enquanto os votos em branco somam 1,14%, com 787 confirmações. A Justiça Eleito