Previsão de temporais coloca justiça Eleitoral de Apucarana em alerta

A previsão de temporais para este fim de semana de eleições coloca a Justiça Eleitoral de Apucarana, no norte do Paraná em alerta. Informações do Climatempo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam intensificação da instabilidade no domingo (4). O avanço de uma frente fria associada a sistemas de baixa pressão podem provocar pancadas de chuva, ventanias, trovoadas com possibilidade de granizo em praticamente todo o Estado.

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Segundo o juiz eleitoral Laércio Franco Junior há uma apreensão de que as condições climáticas possam elevar o número de abstenções no pleito que ocorre quase três semanas após o vendaval que afetou mais de 20 mil moradores em Apucarana e danificou cerca de cinco mil residências. Diante do cenário, o juiz garante que o órgão monitora a situação.

"A gente está apreensivo, em razão do que ocorreu, mas preparados para acionar as autoridades em caso de necessidade para solucionar problemas pontuais. Hoje temos a segurança de que todos os locais de votação estão aptos a receber os trabalhos", ressalta.

Além do clima, o tempo de permanência na cabine de votação é um ponto de atenção. Como os eleitores precisam escolher candidatos para seis cargos públicos, outra preocupação da Justiça Eleitoral é a demora e a formação de filas. O magistrado recomenda que a população confira o local de votação com antecedência e leve os números de seus candidatos anotados.

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"A nossa principal apreensão hoje é com a quantidade de votos que cada eleitor terá que fazer, o que pode atrasar ou gerar filas. Por isso, a nossa recomendação é que as pessoas já preparem a famosa colinha", orienta o juiz. O horário de encerramento da votação está mantido para as 17 horas, com garantia de atendimento a todos os eleitores que estiverem na fila.

Para o andamento do pleito, um esquema de segurança foi definido em reunião com a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Ministério Público Eleitoral. O objetivo da operação é assegurar o trabalho dos mesários e a liberdade de voto nos municípios da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana que também atende Novo Itacolomi e Cambira. A estratégia tem foco na prevenção de ilícitos eleitorais e na eventual repressão e punição de crimes.

APURAÇÃO

O processo de apuração dos votos utilizará um sistema misto de transmissão de dados. Após a emissão dos boletins físicos de urna, as mídias digitais dos municípios de Novo Itacolomi, Cambira e dos distritos apucaranenses de Pirapó, Caixa de São Pedro e Vila Reis serão transmitidas a partir dos próprios locais de votação. Nos demais pontos, os administradores dos locais transportarão o material até o cartório eleitoral de Apucarana para o envio dos dados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se houver necessidade, os responsáveis pelo transporte contarão com apoio policial.

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"Com relação ao que eu espero também sobre o dia da eleição, é que o eleitor vá votar. E mais do que cumprir a sua obrigação, que ele exerça o direito de escolha. É a grande oportunidade de escolher aqueles que ele quer que governem e que sejam a sua voz", finalizou o magistrado.













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