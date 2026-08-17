Plano de Governo de Sandro Alex propõe criação de Batalhão Ambiental do Corpo de Bombeiros

O Plano de Governo do candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, propõe a criação de um Batalhão Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo é concentrar nessa novo espaço a doutrina e os equipamentos necessários para resposta rápida a emergências químicas e incêndios florestais, principalmente diante das mudanças climáticas.

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Esse Batalhão vai coordenar todo o escopo do trabalho ambiental do Corpo de Bombeiros do Paraná e deve ser baseado na região Norte/Norte Pioneiro, com uma rede de companhias em Araucária e Paranaguá. A localização estratégica vai auxiliar o acesso a rodovias e helipontos para resposta célere a urgências que envolvam o meio ambiente como um todo: corpos hídricos, solo, floresta e reservas naturais.

Ele também vai reforçar a integração e treinamento contínuo das equipes de bombeiros militares. Além de todo o efetivo do CBMPR, o Estado conta com quase 100 brigadas municipais, brigadistas em unidades de conservação, brigadas de montanhistas e brigadas quilombolas. Em 2025 foram 4,8 mil ocorrências de incêndios florestais, um dos menores indicadores dos últimos anos, mas ainda assim um número desafiador.

Esse Batalhão também vai reforçar a Operação de Combate a Incêndios Florestais (OPCIF), que acontece todos os anos nos meses mais secos. Ela busca reduzir a incidência dessas ocorrências e mitigar suas consequências por meio do monitoramento constante, da preparação das equipes e da atuação integrada entre instituições públicas e entidades parceiras.

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“Nós avançamos muito nos últimos anos com a separação entre Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, dando autonomia e orçamento para as atividades essenciais dos bombeiros. Criamos novos comandos regionais, inauguramos sedes, adquirimos um helicóptero, concluímos a Escola de Formação na Região Metropolitana de Curitiba, e agora pretendemos especializar ainda mais o atendimento”, afirma Sandro Alex.

"Esse Batalhão Ambiental do Corpo de Bombeiros vai organizar toda a doutrina e será responsável inclusive por orientar os demais bombeiros que atendem situações que envolvem o meio ambiente”, complementa.

Ele também destaca que o plano se conecta com a compra de oito robôs de combate a incêndios de grandes dimensões adquiridos pelo Estado. Os equipamentos visam ampliar a capacidade operacional em situações de combate a incêndios de alta complexidade. Além de equipamentos, uma nova turma com 698 novos bombeiros iniciou, em 2026, o Curso de Formação de Praças (CFP). O grupo representa a maior turma de soldados que já ingressou na corporação em toda a história da instituição.

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"Esse Plano de Governo tem relação direta com o compromisso de governar para as necessidades do presente garantindo que as próximas gerações herdem um Estado ambientalmente preservado. Quero que nossos netos vivam em um Paraná que seja a terceira potência econômica do Brasil, onde a inovação tecnológica e o cuidado com as pessoas sejam a base natural da vida e onde eles sintam orgulho de pertencer a uma terra que soube preparar e cuidar do seu futuro”, diz Sandro Alex.

Ele reforça ainda que o Plano de Governo defende a resiliência climática e ambiental, que é dar continuidade e ampliar as ações de prevenção, preparação e resposta a emergências já desenvolvidas pelo Estado, fortalecendo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate a incêndios florestais e na resposta a enchentes, deslizamentos e acidentes ambientais, além de aprimorar a integração com o IAT, Secretaria de Agricultura e Abastecimento e demais órgãos.