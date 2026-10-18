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Pesquisa Vox Brasil mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

Levantamento aponta o petista com 51% dos votos válidos contra 49% do senador, além de um cenário de igualdade absoluta na rejeição dos candidatos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pesquisa Vox Brasil mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno
Autor Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão ativos nas redes sociais na reta final da campanha - Foto: REPRODUÇÃO/Instagram

A nova pesquisa eleitoral da Vox Brasil, divulgada neste domingo (18), aponta um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. De acordo com o levantamento, o petista aparece numericamente à frente com 46,4% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto o candidato do PL registra 44,6%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois adversários estão tecnicamente empatados.

- LEIA MAIS: Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam neste domingo em primeiro debate do segundo turno

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Considerando apenas os votos válidos, métrica que exclui os brancos, nulos e indecisos e que é utilizada pela Justiça Eleitoral no resultado oficial, Lula alcança 51% da preferência do eleitorado contra 49% de Flávio Bolsonaro. Os dados totais mostram ainda que 5% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, e 3,9% afirmaram não saber ou preferiram não opinar sobre a disputa.

No quesito rejeição, quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, o cenário também é de igualdade absoluta entre os principais concorrentes, com ambos marcando 45,3%. O levantamento revelou ainda que 4,7% dos entrevistados rejeitam os dois nomes, 2,4% não rejeitam nenhum deles e 2,3% não souberam responder. O estudo da Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores a partir de 16 anos entre os dias 15 e 17 de outubro. O levantamento possui nível de confiança de 95% e está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04332/2026.


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