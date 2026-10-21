Pesquisa Quaest traz Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44% na reta final da campanha

A quatro dias do segundo turno das eleições, a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) aponta um cenário de estabilidade e acirramento entre os candidatos à Presidência da República. No levantamento estimulado, contratado pelo jornal O GLOBO e pela TV Globo, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois postulantes seguem tecnicamente empatados. Os votos brancos e nulos somam 9%, e os indecisos representam 2%.

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Em relação ao levantamento da semana anterior, Flávio oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Lula manteve o mesmo patamar. Já na modalidade espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados aos entrevistados, foi registrado um empate numérico, com ambos os candidatos alcançando 40%. O destaque no formato espontâneo ficou por conta do crescimento expressivo no número de eleitores indecisos, que dobrou em uma semana e atingiu a marca de 14%.

A nova sondagem reflete os primeiros desdobramentos de eventos marcantes da reta final da campanha, como a promulgação do fim da escala 6x1, pauta impulsionada por Lula, além das sabatinas na TV Globo e do debate promovido pela Band. O período também foi marcado pelo acirramento de discursos e narrativas, incluindo embates sobre o futuro do programa Bolsa Família e a intensificação das mobilizações de militantes nas ruas e nas redes sociais.

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 17 e 20 de outubro, com 2.154 entrevistas presenciais em todo o país. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08535/2026, apresenta nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.