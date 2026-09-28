Pesquisa Quaest: Lula abre 39% contra 34% de Flávio Bolsonaro no 1º turno

Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presenciais, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%. Com o resultado, os dois candidatos saíram da situação de empate técnico no limite da margem de erro em que se encontravam no levantamento anterior. Encomendado pelos veículos "O Globo" e TV Globo, o levantamento apontou uma oscilação de dois pontos para cima no desempenho do atual mandatário e de um ponto positivo para o concorrente do PL.

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Na sequência do cenário estimulado, o escritor Augusto Cury (Avante) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparecem empatados com 4% das intenções de voto. O pré-candidato Renan Santos (Missão) soma 3%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1%. A candidata Samara Martins (UP) registrou 0%, assim como Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB). A fatia de eleitores indecisos recuou para 5%, enquanto os votos brancos, nulos ou de intenção de abstenção subiram para 10%. A convicção do eleitorado também se consolida, com 76% dos entrevistados afirmando que a escolha é definitiva.

Na modalidade espontânea, em que os nomes dos postulantes não são apresentados ao público, Lula mantém a liderança com 31% das menções, ante 27% atribuídos a Flávio Bolsonaro. Outros candidatos somaram 8%, os indecisos representam 31% e os votos nulos ou brancos atingem 3%. Já nas simulações de segundo turno, a disputa entre os dois principais concorrentes registra um empate absoluto: ambos aparecem com 42% das intenções de voto, acompanhados por 13% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Nos demais cenários de segundo turno, Lula lidera contra Caiado (43% a 40%), Renan Santos (42% a 39%), Cury (42% a 33%) e Zema (46% a 30%).

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O levantamento também mensurou a avaliação do Governo Federal. A desaprovação da gestão do presidente Lula situa-se em 49%, ao passo que a aprovação atinge 46%, enquanto 5% não souberam ou não responderam. Na avaliação geral do governo, 41% dos entrevistados consideram o desempenho negativo, 34% o avaliam como positivo e 23% o classificam como regular. A Quaest ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06520/2026, a pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.