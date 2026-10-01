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Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 49% no 2º turno

Levantamento aponta estabilidade na disputa presidencial, com ambos os candidatos empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 49% no 2º turno
Autor Foto: Ricardo Stuckert/PR e Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro na disputa pela Presidência da República, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira (1º). No cenário de segundo turno considerando apenas os votos válidos, o parlamentar do PL soma 51% contra 49% do atual chefe do Executivo. Por conta da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre os dois concorrentes.

- LEIA MAIS: Moro lidera corrida ao Governo do Paraná com 47,7%, aponta pesquisa Neokemp

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Na contagem dos votos totais para o segundo turno — que inclui brancos, nulos e indecisos —, Flávio Bolsonaro atinge 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. O resultado reforça a tendência de que a eleição presidencial de 2026 será decidida apenas em uma segunda votação.

No cenário de primeiro turno estimulado, Lula lidera a corrida com 46% dos votos válidos, podendo oscilar entre 44% e 48% devido à margem de erro. Flávio Bolsonaro ocupa a segunda colocação com 41% das intenções válidas, variando entre 39% e 43%. A lista de concorrentes no primeiro turno segue com Renan Santos (Missão) registrando 5%, seguido por Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3%, e Romeu Zema (Novo) com 1%. Os demais postulantes — Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) — somam 1% das preferências. Votos brancos e nulos representam 3%, mesmo percentual dos eleitores que declararam estar indecisos ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 30 de setembro de 2026 com 2 mil eleitores de todas as unidades federativas do país. Contratado pela Record, o levantamento possui nível de confiança de 95% e está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09503/2026.

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