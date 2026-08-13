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SUCESSÃO ESTADUAL

Pesquisa IRG aponta mudanças no 2º lugar na disputa pelo governo do PR; confira

Sergio Moro soma 40,2% das intenções de voto na pesquisa estimulada, seguido agora por Sandro Alex, que chega a 24,8%; Requião Filho tem 21%

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pesquisa IRG aponta mudanças no 2º lugar na disputa pelo governo do PR; confira
Autor Moro, Sandro Alex e Requião Filho concentram a preferência do eleitorado - Foto: Fotos: Divulgação

Uma nova pesquisa de intenção de voto do Instituto IRG, contratada pelo Grupo RIC e divulgada nesta quinta-feira (13), apontou mudanças na corrida pelo Governo do Paraná. O senador Sergio Moro (PL) mantém a liderança, enquanto o candidato indicado pelo governador Ratinho Junior, Sandro Alex (PSD), assumiu a segunda colocação, ultrapassando Requião Filho (PDT).

-LEIA MAIS: Confira quanto cada candidato ao Governo do Paraná declarou de bens à Justiça Eleitoral

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Na pesquisa espontânea — modelo no qual os nomes dos concorrentes não são apresentados aos entrevistados —, a maioria do eleitorado paranaense segue indecisa, com 60,4% afirmando que não sabem ou não responderam. Entre as citações diretas, Sergio Moro aparece com 17,4%, seguido por Requião Filho (7,4%) e Sandro Alex (6,8%). Votos brancos, nulos ou na opção "nenhum" somam 4,0%.

Nomes que não disputam diretamente o cargo, como o atual governador Ratinho Junior (2,6%) e o ex-prefeito Rafael Greca (0,9%), também foram lembrados, além de citações pontuais de 0,1% para Luiz França, Alexandre Curi, Eduardo Pimentel, Gleisi Hoffmann e Tainá Messina.

Já no cenário estimulado, apresentando as composições completas das chapas de governador e vice, a dupla formada por Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) lidera com 40,2% das intenções de voto. A chapa de Sandro Alex e Rafael Greca (MDB) figura em segundo lugar com 24,8%, superando a parceria entre Requião Filho e Michelle Caputo (SD), que registra 21,0%. Indecisos representam 7,9%, enquanto brancos e nulos alcançam 4,4%.

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Na sequência aparecem as chapas de Luiz França e João Adolfo (0,7%), Adriano Teixeira e José Carlos (0,4%), Samuel de Mattos e Helena Figueiredo (0,3%), Tainá Messina e William Araki (0,2%), e Alexandre Salomão e Daiana Criminácio (0,1%).

Nas projeções para o segundo turno, a disputa entre Sergio Moro e Sandro Alex apresenta margem de acirramento: Moro soma 42,7% contra 38,1% de Sandro Alex, configurando empate técnico no limite da margem de erro, com 11,9% de indecisos e 7,3% de nulos ou brancos.

Nos demais cenários simulados contra Requião Filho, Moro venceria por 54,9% a 29,2%, enquanto Sandro Alex alcançaria 47,6% frente a 28,3% do candidato do PDT. O levantamento do Instituto IRG ouviu 1.350 eleitores em todo o estado entre os dias 8 e 12 de agosto.

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A pesquisa ouviu 1.350 eleitores entre os dias 8e 12 de agosto está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-09301/2026, com margem de erro de 2,67 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Veja os números da pesquisa IRG

Espontânea

  • Não sabe/Não respondeu: 60,4%
  • Sergio Moro (PL) 17,4%
  • Requião Filho (PDT) 7,4%
  • Sandro Alex (PSD) 6,8%
  • Nenhum/Branco/Nulo 4,0%
  • Ratinho Junior (PSD) 2,6%
  • Rafael Greca (MDB) 0,9%
  • Luiz França (Missão) 0,1%
  • Alexandre Curi (Republicanos) 0,1%
  • Eduardo Pimentel (PSD) 0,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT) 0,1%
  • Tainá Messina (UP) 0,1%

Governador Estimulada (chapa com governador e vice):

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  • Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) 40,2%
  • Sandro Alex e Rafael Greca 24,8%
  • Requião Filho (PDT) e Michelle Caputo (SD) 21,0%
  • Não sabe/Não respondeu 7,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo 4,4%
  • Luiz França e João Adolfo (Missão) 0,7%
  • Adriano Teixeira (PCO) e José carlos (PCO) 0,4%
  • Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU) 0,3%
  • Tainá Messina e William Araki (UP) 0,2%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminácio (Mobiliza) 0,1%

Simulações de segundo turno – Cenário 1

  • Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) 42,7%
  • Sandro Alex e Rafael Greca 38,1%
  • Não sabe/Não respondeu 11,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo 7,3%

Cenário 2

  • Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) 54,9%
  • Requião Filho (PDT) e Michelle Caputo (SD) 29,2%
  • Não sabe/Não respondeu 10,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo 5,5%

Cenário 3

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  • Sandro Alex e Rafael Greca 47,6%
  • Requião Filho (PDT) e Michelle Caputo (SD) 28,3%
  • Não sabe/Não respondeu 14,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo 9,5%

Fonte: Instituto IRG

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eleições 2026 Goberno do Paraná Intenção de voto pesquisa eleitoral Sandro Alex Sergio Moro
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