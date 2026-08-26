Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
PESQUISA ELEITORAL

Pesquisa Indexa/Broadcast: 51% afirmam que Lula não merece novo mandato em 2026

Pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone; rejeição ao governo é composta por 32% de avaliação "péssima" e 11% de "ruim"

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Indexa/Broadcast: 51% afirmam que Lula não merece novo mandato em 2026
Autor Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovada por 50% dos eleitores e aprovada por 46%, segundo levantamento do instituto Indexa Pesquisas encomendado pelo Broadcast e divulgado nesta quarta-feira, 26. A sondagem, que inaugura uma parceria entre o sistema de notícias do Grupo Estado e o instituto de pesquisa para a cobertura das eleições presenciais, aponta ainda que 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

- LEIA MAIS: Apucarana terá quarta-feira nublada e máxima de 23°C; veja a previsão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No detalhamento da avaliação do governo, 32% dos entrevistados classificam a administração federal como péssima e 11% como ruim. Quanto ao futuro político do país, a maioria manifesta rejeição à continuidade do projeto atual: 51% afirmam que Lula não merece um novo mandato de quatro anos, enquanto 41% defendem a reeleição do petista e 8% não souberam ou não opinaram.

O levantamento também mediu os principais receios do eleitorado em relação ao cenário político nacional. A perspectiva de volta da família Bolsonaro ao poder é o maior temor para 39% dos eleitores, percentual idêntico ao dos que dizem ter mais medo de um novo mandato de Lula (39%). Outros 9% afirmaram ter medo de ambas as opções, 11% disseram não temer nenhuma das alternativas e 2% não souberam responder.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre os dias 20 e 23 de agosto com 2.000 eleitores por meio de entrevistas telefônicas com questionário estruturado. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06366/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aprovação de governo CENÁRIO POLÍTICO Lula opinião pública pesquisa eleitoral reeleição
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV