Pesquisa Indexa/Broadcast: 51% afirmam que Lula não merece novo mandato em 2026

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovada por 50% dos eleitores e aprovada por 46%, segundo levantamento do instituto Indexa Pesquisas encomendado pelo Broadcast e divulgado nesta quarta-feira, 26. A sondagem, que inaugura uma parceria entre o sistema de notícias do Grupo Estado e o instituto de pesquisa para a cobertura das eleições presenciais, aponta ainda que 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

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No detalhamento da avaliação do governo, 32% dos entrevistados classificam a administração federal como péssima e 11% como ruim. Quanto ao futuro político do país, a maioria manifesta rejeição à continuidade do projeto atual: 51% afirmam que Lula não merece um novo mandato de quatro anos, enquanto 41% defendem a reeleição do petista e 8% não souberam ou não opinaram.

O levantamento também mediu os principais receios do eleitorado em relação ao cenário político nacional. A perspectiva de volta da família Bolsonaro ao poder é o maior temor para 39% dos eleitores, percentual idêntico ao dos que dizem ter mais medo de um novo mandato de Lula (39%). Outros 9% afirmaram ter medo de ambas as opções, 11% disseram não temer nenhuma das alternativas e 2% não souberam responder.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre os dias 20 e 23 de agosto com 2.000 eleitores por meio de entrevistas telefônicas com questionário estruturado. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06366/2026.