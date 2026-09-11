Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
EMPATE TÉCNICO

Pesquisa Datafolha mostra Lula com 46% e Flávio Bolsonaro com 44% em um possível 2º turno

Disputa pelo Palácio do Planalto segue acirrada dentro da margem de erro de dois pontos percentuais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Datafolha mostra Lula com 46% e Flávio Bolsonaro com 44% em um possível 2º turno
Autor Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) aponta um empate técnico entre Lula e Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Andressa Anholete/Agência Senado

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) aponta um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. De acordo com o levantamento, o petista soma 46% das intenções de voto, contra 44% do candidato do PL, mantendo exatamente os mesmos números da sondagem anterior, realizada em 3 de setembro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois principais adversários seguem empatados na disputa. Neste cenário, votos em branco, nulos ou em nenhum candidato representam 8%, enquanto os indecisos somam 1%.

LEIA MAIS: Paraná registra terceiro tornado em três dias; estado já soma 13 ocorrências no ano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas simulações para o primeiro turno, o cenário também aponta vantagem numérica para o atual presidente. Lula lidera a disputa com 39% da preferência do eleitorado, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que marca 35%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na terceira colocação com 6%, posicionando-se à frente de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. Os candidatos Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) registraram 1% cada. Já o veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. O grupo de eleitores que pretendem votar em branco ou anular soma 6%, com outros 4% de indecisos.

O instituto aproveitou para testar o desempenho de Lula contra outros quatro possíveis adversários em simulações de segundo turno, liderando em todas elas. Em um embate contra Augusto Cury, o petista venceria por 45% a 43%, com 10% de brancos e nulos e 2% de indecisos. O atual presidente também superaria Ronaldo Caiado por 46% a 41%, venceria Romeu Zema por 48% a 39%, e ganharia de Renan Santos por 48% a 37%.

O levantamento, que apresenta um nível de confiança de 95%, ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01833/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Datafolha eleições 2026 Empate técnico Flávio Bolsonaro Lula pesquisa eleitoral
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV