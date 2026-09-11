Pesquisa Datafolha mostra Lula com 46% e Flávio Bolsonaro com 44% em um possível 2º turno

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) aponta um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. De acordo com o levantamento, o petista soma 46% das intenções de voto, contra 44% do candidato do PL, mantendo exatamente os mesmos números da sondagem anterior, realizada em 3 de setembro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois principais adversários seguem empatados na disputa. Neste cenário, votos em branco, nulos ou em nenhum candidato representam 8%, enquanto os indecisos somam 1%.

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Nas simulações para o primeiro turno, o cenário também aponta vantagem numérica para o atual presidente. Lula lidera a disputa com 39% da preferência do eleitorado, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que marca 35%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na terceira colocação com 6%, posicionando-se à frente de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. Os candidatos Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) registraram 1% cada. Já o veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. O grupo de eleitores que pretendem votar em branco ou anular soma 6%, com outros 4% de indecisos.

O instituto aproveitou para testar o desempenho de Lula contra outros quatro possíveis adversários em simulações de segundo turno, liderando em todas elas. Em um embate contra Augusto Cury, o petista venceria por 45% a 43%, com 10% de brancos e nulos e 2% de indecisos. O atual presidente também superaria Ronaldo Caiado por 46% a 41%, venceria Romeu Zema por 48% a 39%, e ganharia de Renan Santos por 48% a 37%.

O levantamento, que apresenta um nível de confiança de 95%, ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01833/2026.