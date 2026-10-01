Pesquisa aponta preferência dos eleitores paranaenses para o Senado

Novo levantamento do Instituto Neokemp mostra o cenário consolidado para as duas vagas em disputa no Congresso Nacional

A três dias do pleito, o candidato Deltan Dallagnol (Novo) lidera a corrida pelas duas vagas ao Senado pelo Paraná com 49,8% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Neokemp divulgada nesta quinta-feira (1º). Na sequência, Filipe Barros (PL) registra 45,9% na soma das preferências.

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O levantamento, que considerou os resultados para o primeiro e segundo votos dos eleitores paranaenses, aponta a candidata Gleisi Hoffmann (PT) na terceira posição, com 31,4% das intenções. Ela é seguida por Alexandre Curi (Republicanos), com 24,1%, Dr. Rosinha (PT), com 19,3%, e Cristina Graeml (PSD), que obteve 17,9% das citações.

Entre os demais concorrentes ao Senado no estado, Karen Guerreiro (Missão) soma 1,1%, enquanto Joaquim do MLB (UP) tem 1% e Marcelo Marcelino (PCO) aparece com 0,3% das escolhas. O levantamento contabilizou ainda 2,9% de votos brancos e nulos, enquanto 6,3% dos entrevistados declararam não saber em quem votar.

A pesquisa do Instituto Neokemp ouviu 1.008 eleitores em 212 municípios do Paraná no dia 30 de setembro. O estudo apresenta nível de confiança de 95%, margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-05600/2026.