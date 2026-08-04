Partido Novo confirma Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná

O Partido Novo oficializou no último sábado (1º) a candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná. A confirmação ocorreu durante a convenção partidária da legenda, realizada em Curitiba. Para a disputa majoritária das eleições deste ano, o Novo integra uma coligação de direita composta também pelo Partido Liberal (PL) — que referendou o nome de Filipe Barros ao Senado —, Podemos e Democracia Cristã.

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Em discurso após a oficialização de seu nome, Dallagnol enfatizou a oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) e o compromisso com o combate à corrupção. O candidato afirmou o desejo de construir no Paraná uma fortaleza da direita para proteger o estado e levar justiça a Brasília e a todo o país.

A candidatura marca o retorno de Dallagnol às urnas após um período político turbulento. Nas eleições de 2022, ele despontou como o deputado federal mais votado do Paraná. No entanto, teve o registro de candidatura cassado em 2023 pela Justiça Eleitoral, o que resultou na perda do mandato. Desde então, a viabilidade jurídica de uma nova incursão eleitoral, esbarrando na tese de inelegibilidade, tem sido objeto de amplo debate político e judicial nos tribunais.

Natural de Pato Branco, no sudoeste paranaense, o advogado ganhou projeção nacional ao coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, entre 2014 e 2020. Durante sua atuação no Ministério Público Federal (MPF), órgão do qual pediu exoneração em novembro de 2021, liderou investigações complexas que resultaram na denúncia de centenas de políticos e empresários. Segundo dados do próprio MPF, o trabalho culminou na condenação de mais de 160 pessoas.