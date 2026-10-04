Paraná registrou 46 crimes de boca de urna e 24 prisões

O pleito transcorreu de forma tranquila e pacífica em todo o estado. O balanço é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que registrou um número pequeno de ocorrências durante o pleito. Conforme o boletim das Forças de Segurança Pública do Paraná das 16h25, foram registradas 74 ocorrências em 52 municípios do estado. Os registros mostram 46 crimes de boca de urna, nove de propaganda ilegal, um caso de compra de voto, cinco situações de transporte ilegal e uma violação de sigilo de voto. Também ocorreram 9.615 apreensões de materiais de campanha.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, apresentou um balanço das ocorrências. “Foram registradas 83 ocorrências, 26 encaminhamentos, 2 flagrantes e 24 prisões”, resumiu.



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As pessoas que cometeram crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, como boca de urna, foram encaminhadas pela Polícia Militar ao Fórum Eleitoral de Curitiba, onde foi realizada audiência de custódia.

CLIMA

As questões climáticas que preocupavam a Justiça Eleitoral também não chegaram a causar maiores problemas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, destacou a parceria da Justiça Eleitoral do Paraná com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para elaborar o plano de contingência meteorológica para as Eleições 2026. “Graças a essa parceria inédita, foram alinhadas ações de contingência para atender os municípios que tiveram suspensão do fornecimento de energia elétrica”, explicou.

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O vice-presidente e corregedor do TRE-PR, desembargador Fernando Antonio Prazeres, reforçou o clima de tranquilidade nas eleições que proporcionou ao eleitor paranaense a possibilidade de exercer o seu direito ao voto.

O coordenador de operação e meteorologista do Simepar, Marco Antonio Rodrigues Jusevicius, destacou o monitoramento das condições climáticas ao longo das últimas semanas. “Essa iniciativa permitiu ao TRE-PR tomar as decisões necessárias para a reduzir o impacto dos eventos climáticos nas eleições”, pontuou.

EL NIÑO

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Neste ano, em parceria com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Justiça Eleitoral do Paraná lançou o plano de contingência meteorológica para as Eleições 2026 e o sistema “Alertas Meteorológicos em Período Eleitoral”, com o mapeamento dos 154 municípios sedes de Fóruns Eleitorais no estado. O sistema detecta os locais de votação em alerta vermelho ou amarelo para temporais, antecipando a chegada de chuvas, raios e tempestades.

Conforme dados divulgados às 17h50, entre as 30.174 urnas eletrônicas utilizadas nos 4.841 locais de votação no estado. Ao longo do dia, foram realizadas 239 substituições do equipamento.

Vale lembrar que as substituições por urnas de contingência por problemas técnicos não comprometem a totalização dos votos, visto que os votos registrados até a substituição da urna com defeito foram computados normalmente.

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