Paraná registra oito ocorrências e três prisões nas primeiras horas de votação do 2º turno

O Paraná registrou oito ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais e ao menos três pessoas presas durante a manhã deste domingo (25), segundo balanço divulgado ao meio-dia pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). As infrações foram identificadas no início da votação do segundo turno em diferentes municípios do estado.

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Entre os registros computados pelas forças de segurança, dois casos foram motivados por desordem, ocorridos nas cidades de Iguaraçu e Cornélio Procópio. As demais situações envolveram suspeitas de falsidade ideológica em Quatro Barras, violação do sigilo do voto em Arapuã, transporte irregular de eleitores em Campo Mourão, porte e uso indevido de aparelho celular na cabine de votação em Palotina e propaganda irregular em Londrina. Em Ubiratã, as autoridades também atenderam a um caso de dano, tipificado como crime comum, sem ligação direta com a legislação eleitoral.

Para assegurar a tranquilidade do pleito e coibir novas irregularidades, mais de 10 mil profissionais de segurança pública atuam nos 399 municípios paranaenses ao longo deste domingo. A operação estadual é coordenada diretamente pela Sesp, que mantém monitoramento ininterrupto por meio do Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), sediado em Curitiba.